Senado despachó a la Cámara el veto al proyecto de elecciones en dos días

La Sala del Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputado el veto presidencial al proyecto de elecciones municipales y regionales de octubre próximo en dos días.

Las siete observaciones presentadas por el Presidente de la República, que establecen la elección en dos días y contemplan sanciones de 0,5 UTM para quienes no voten fueron respaldadas por 43 votos a favor, obteniendo además una abstención y un voto en contra.

APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días.



Pasa… pic.twitter.com/fKoiUDIF22 — Senado Chile (@Senado_Chile) July 31, 2024

En detalle, el texto aprobado consta de siete puntos: un veto sustitutivo, tres vetos supresivos y tres vetos aditivos.

El primero apunta a que los partidos políticos, los pactos electorales, los candidatos o los cinco ciudadanos patrocinantes de una candidatura independiente tengan plazo hasta las 72 horas siguientes del plazo para incorporar la documentación y antecedentes en la plataforma electrónica del Servicio Electoral.

El segundo y tercer punto se refieren a la regulación de las redes sociales y que se hacen cargo de la forma especial en cómo se calcula la tarifa en estas plataformas; el cuarto punto suprime la derogación del feriado irrenunciable; el quinto punto hace una corrección de forma, y el sexto punto suprime la realización de la votación en dos días.

Por consiguiente, el séptimo punto repone la votación en dos días, fija la sanción de 0,5 UTM por no sufragar, realiza un ajuste al aporte en las campañas y establece que sólo el domingo sería feriado irrenunciable.

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, valoró el "apoyo transversal al veto presentado por el Presidente que ha permitido una aprobación por amplia mayoría en el Senado. Lo que da cuenta es que efectivamente estas observaciones han tenido un apoyo de los distintos actores políticos, independientemente del debate que se generó en las últimas semanas respecto de las observaciones que iba a presentar el Presidente".

"Corresponde ahora que este proyecto continúe su tramitación en la Cámara de Diputados. Si se da cuenta, el lunes de la próxima semana, esperamos que esté siendo despachado a más tardar el lunes siguiente", añadió.

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, reveló que 786 mil extranjeros tienen derecho a voto y, específicamente, "el padrón electoral auditado de la comuna de Santiago tiene 378.358 electores, 120.662 son extranjeros, lo que equivale a un 32%".

En esta línea, la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos) expresó que "a mí me pareció muy pobre la discusión sobre si votan o no votan los extranjeros, si hoy día es obligatorio cuando me conviene y mañana no es obligatorio cuando no me conviene. Yo creo que estas cosas son de largo plazo y hay que empezar a tomar la política en serio porque de lo contrario perdemos cada día más credibilidad".