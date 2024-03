Servel: La elección en dos días es buen momento para evaluar la "ley seca" y el cierre de malls

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, defendió la idea de realizar las elecciones del próximo 27 de octubre en dos días, recalcando que con esto se debería evaluar la "ley seca" y el cierre de los malls y centros comerciales.

Esta iniciativa responde a la obligatoriedad del voto, el padrón electoral actual y las cuatro papeletas para elegir a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. El Gobierno, en tanto, decidió acoger la solicitud y enviar un proyecto de ley.

En conversación con Cooperativa, Tagle se refirió a la "ley seca", que rige a partir de las 05:00 de la madrugada del día de las elecciones y hasta dos horas después de cerradas las mesas, y afirmó que es una normativa muy antigua, por lo que es "revisable", principalmente para el normal funcionamiento de restaurantes.

"(Ley seca) viene de muy antiguo, se invitaba a beber a las personas que votaban por otro candidato": hablamos en la radio con director SERVEL sobre opción de votación en dos días y otros cambios que, en su opinión, favorecerían participación @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/qBcyCzD3Rx — Paula Molina (@paulamolinat) March 20, 2024

Acerca del comercio, la normativa establece que aquellos malls, centros comerciales y galerías que estén bajo una organización deben cerrar el día de las elecciones, a lo que Tagle también llamó a revisar.

"Creo que al ampliar a dos días le damos mucha más facilidad a los electores y, por lo tanto, esto se puede aprovechar", ya que no tendría sentido que exista la norma de las dos horas de permiso para ir a votar, ya que "al trabajador del comercio le puede tocar trabajar el sábado o el domingo, o media parte de cada día o de un día para ir a votar, y se pueden hacer los turnos respectivos".

Con esto, planteó la idea de "hacerle la vida normal al elector" en estos dos días, ya que si bien "el elector tiene la obligación de ir al local, obviamente eso le demora un tiempo, pero no le demos dos días anormales, si quiere ir a un restaurante o quiere ir a un mall a comprar algo, o a un cine, todo eso lo puede hacer".

No obstante, dijo que hay restricciones que sí deberían permanecer, como la "prohibición a los eventos masivos, pueden ser espectáculos deportivos, conciertos, ese tipo de cosas".

[📻] Presidente del Consejo Directivo del Servel por elección en dos días: Lo pedimos para una mayor participación, estamos preocupados de los electores, queremos darle las facilidades y con dos días cumplimos el objetivo #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 20, 2024

Finalmente, expresó que "no aceptar los dos días es no poner al elector primero, nosotros creemos que si esto no se hace van a haber serios problemas de colas, aglomeraciones y protestas de mucha gente que no puede votar".

"Se puso por el mismo Parlamento este voto obligatorio de forma permanente, por lo tanto, hay que dar las facilidades. Además, se juntaron cuatro elecciones en un día, una cosa bastante insólita, entonces hay que dar las facilidades", concluyó.