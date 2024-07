Timonel DC: El Gobierno calcula que el voto venezolano puede ser desfavorable

En el marco del debate por regular el voto obligatorio, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, estimó que el Gobierno ha levantado "a última hora la diferencia entre electores y ciudadanos" porque prevé que los electores venezolanos pueden perjudicar las opciones de ciertos abanderados en las elecciones de octubre.

Si bien el timonel de la falange, que integra el pacto de centroizquierda de cara a estos comicios, reiteró en El Diario de Cooperativa que "vamos a apoyar el veto de la sanción para que haya voto obligatorio independiente de esa frase, porque creemos que es un avance respecto a lo que hay", admitió que "me gustaría que fuera completo, con electores", en lugar de lo que plantea el Ejecutivo.

"Estar innovando sobre el sistema de elección tres meses antes de (los comicios) me parece que no es prudente, no hace bien, y en eso el oficialismo ha tenido harto de cálculo", manifestó, aunque consultado sobre si percibe esta misma intencionalidad en la oposición, el también diputado admitió que está presente "en ambos lados".

"Que el Gobierno haya levantado última hora esta diferencia entre electores y ciudadanos, es porque calcula que en algunas comunas el voto venezolano puede ir contra la candidatura (oficialista), y que la derecha ahora sea la defensora de la migración -que cambia (postura) respecto de hace dos semanas-, es porque considera justamente lo contrario", enfatizó.

"En ambos casos no está bien -advirtió el DC-, tenemos que cuidar la democracia y hacerlo sin cálculo, porque el voto obligatorio a veces les conviene a unos, otras veces a otros, pero siempre le conviene a la democracia, por eso es que vamos a votar a favor del veto".

En esa línea, Undurraga cuestionó que la derecha deje en suspenso su apoyo a distintas iniciativas de Gobierno dependiendo del futuro del veto presidencial: "Los invitaría a no mezclar las cosas; si tienen una opinión distinta en un proyecto de ley vótenlo distinto, si no hay problema en eso, pero condicionar todo el resto de los proyectos a lo que pase en uno en particular me parece que no está bien".