Tohá: No dejaremos que elecciones se manchen con "repugnante" Caso Monsalve

La ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó este domingo que el Gobierno "dejará que el pueblo hable", en referencia a una eventual influencia del Caso Monsalve en los resultados de las elecciones municipales celebradas durante el fin de semana.

La autoridad arribó a la Estación Mapocho -ubicada en la comuna de Estación Central- para emitir su voto, y posteriormente realizó un punto de prensa donde respondió preguntas sobre el escándalo, que ha golpeado a la administración a dos semanas de los comicios.

"Hoy estamos en una elección, un momento en que Chile en su historia ha tenido siempre momentos luminosos (...). Por lo tanto, no vamos a permitir que eso se manche y se contamine con esta cosa tan repugnante que cada día, con nuevas informaciones, se vuelve más oscura", dijo Tohá respecto a la segunda denuncia de violación interpuesta el sábado contra el exsubsecretario de la cartera.

"No vamos a hablar de eso, no lo vamos a mezclar, mañana tendremos espacio para ello. Hoy se trata de chilenos y chilenas escogiendo a sus autoridades (...). Dejaremos que el pueblo hable, pero no metamos más elementos de este caso que ya tiene suficiente oscuridad como para contaminar este momento", aseveró después.

En esta línea, la vicepresidenta del país añadió que "son los ciudadanos y ciudadanas las que hacen las ponderaciones a la hora de votar. Su voz es la que importa, no los pronósticos que podamos hacer las autoridades o los analistas. Cada chileno y chilena tomará una decisión hoy pensando en su comuna, en su región y lo mejor para ese lugar, que es lo que prima".

"Estamos en un momento de silencio electoral y, (por lo tanto), las autoridades de Gobierno no van a venir a estos puntos de prensa a poner elementos arriba de la mesa que puedan influir en la decisión que los chilenos pueden tomar estas horas", señaló.

Por último, volvió a descartar su renuncia del cargo -a raíz de los cuestionamientos que la oposición ha hecho por su supuesta responsabilidad en el caso-, así como también la destitución del director nacional de la PDI, Eduardo Cerna: "lo que le corresponde a la autoridad de las policías es tenerlas con plena fortaleza. Si no gozara de la plena confianza (del Presidente), no estaría en el puesto", concluyó.