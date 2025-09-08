UDI y alza de Matthei en encuestas: Sus propuestas "a los chilenos les hace sentido"

La Unión Demócrata Independiente(UDI) valoró este fin de semana el reciente ascenso de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en las encuestas de opinión.

La última actualización del sondeo Criteria reveló un alza de tres puntos para la exalcaldesa de Providencia, quien ahora se posiciona en el tercer lugar con el 17% de las preferencias, acercándose a José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (PC), quienes actualmente lideran la contienda.

Este impulso se refuerza con los resultados de la encuesta Panel Ciudadano UDD, en la que Matthei registró un repunte de cuatro puntos, alcanzando un 18% y consolidando su tercera posición.

Según el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, el avance de la abanderada se atribuye a su intensa campaña en terreno a lo largo del país y a la presentación de propuestas concretas que resuenan con la ciudadanía.

El parlamentario destacó que "no solamente estamos creciendo en todas las encuestas, sino que estamos creciendo fuerte", lo que los mantiene "muy contentos, porque estamos acortando las diferencias con los dos candidatos que hoy día puntean en las encuestas".

Entre las iniciativas que han generado mayor impacto se encuentra el plan "pie cero", presentado esta semana, y la anterior propuesta de "un millón de empleos". Asimismo, la medida de reforzar la policía militar fronteriza es un tema que "a los chilenos les hace sentido", según Ramírez.

El presidente de la UDI enfatizó que estas ideas son la clave detrás del aumento en el respaldo popular hacia la candidata.