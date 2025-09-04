Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Matthei y "ejército de bots": "Lo advertí hace dos meses, ahora toca mirar hacia adelante"

La candidata presidencial de Chile Vamos dijo que prefiere enfocarse en "recuperar al país" y en las preocupaciones ciudadanas antes que en disputas internas.

Desde el comando de Jeannette Jara piden que José Antonio Kast se pronuncie por la situación.

La candidata aseguró que la ciudadanía está cansada de peleas políticas.

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reiteró este jueves que hace dos meses denunció la existencia de una campaña de desinformación en su contra, tras conocerse un reportaje de Chilevisión que dio cuenta de una red de bots coordinada para atacarla a ella y a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

"Esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a tratar de sacar nuestro país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene", expresó Matthei tras participar en una actividad ciudadana en el Paseo Bulnes, en el marco del aniversario del triunfo del rechazo.

La carta de oposición subrayó que su campaña ha optado por "dar el mayor peso a lo que viene por delante" y responder a las preocupaciones de la ciudadanía, en lugar de enfocarse en polémicas: "Los chilenos están muy acongojados, muy preocupados, y se han cansado de las peleas políticas".

El reportaje también mencionó al exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, vinculado a esta trama. Consultada al respecto, Matthei dijo conocerlo, aunque sin mayores antecedentes: "Es una persona que todos aquí conocemos".

Comando de Jara pide que Kast se pronuncie

Desde el oficialismo, el vocero del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), apuntó directamente al entorno del Partido Republicano: "Esa persona natural que organizaba una red de bots importantes, atacó básicamente a Jeannette Jara, a la candidata Evelyn Matthei, pero lo más importante es que no es a quienes ataquen, ellos respaldan y se identifican con republicanos".

"Por eso que, nuestra candidata, ha emplazado y le ha pedido a José Antonio Kast que se pronuncie sobre esto. No estamos diciendo que sea el responsable, y no es lo que yo estoy diciendo", agregó.

Las + leídas
