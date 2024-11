¿Votos perdidos? Megaelección de octubre arroja descuadre de unas 70 mil papeletas

Casi dos semanas después de la megaelección municipal y regional, hay un total de 70.662 papeletas o votos cuyo destino se desconoce, según reveló este jueves un reportaje del diario La Segunda.

Con el 100% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares que el Servicio Electoral (Servel) informa en su sitio web indican que sufragó un total de 13.113.598 personas; misma cantidad de sufragios contabilizados en el caso de gobernadores, pero no así en alcaldes, consejeros regionales (cores) y concejales.

De acuerdo con el vespertino, en el caso de concejales, hay 33.612 votos menos que el total de personas que asistieron, mientras que en cores la brecha es de 29.270 y en alcaldes, 7.780.

Desde el Servel explicaron al citado medio que "cuando se trata de más de una elección, suele ocurrir que el número total de votos (considerando los válidamente emitidos, nulos y blancos) difiere en cada una, en especial si se toman como referencia los resultados preliminares. Por eso es que es necesario basarse en los resultados provisorios entregados por los Colegios Escrutadores que contienen todas las actas entregadas por los vocales y que ya se encuentran publicadas en la web del Servel".

"Los resultados provisorios tienen diferencias mucho menores, y pueden persistir mesas descuadradas y otras con errores de magnitud cuyas actas no se contabilizan. Pero siempre hay que recordar que los resultados definitivos son los que resuelve y entrega la justicia electoral", añadieron.

ERRORES HUMANOS

Álvaro Castañón, exsecretario del Consejo Directivo del Servel, señaló a La Segunda que lo más probable es que no haya votos perdidos (con preferencia marcada), sino papeletas (sin preferencia marcada).

"Creo que no es que estén perdidas, sino que no se entregaron a petición del votante", sostuvo, debido a la posibilidad de que una persona llegue a votar pero se niegue a recibir las cuatro papeletas, porque no tiene interés en todas, algo que -aseguró- "es común que eso pase".

"Puedo dejar la papeleta en la mesa, no recibirla y el vocal no puede llamar a la fuerza pública ni hacer mayor alboroto por eso", agregó.

También ha pasado, afirmó, "que las personas se llevan las papeletas".

Sin embargo, Jeanne Simon, experta electoral de la Red de Politólogas, consideró "muy extraño" esta diferencia de votos y sugirió que lo más probable es que algunos votos no quedaran bien contabilizados porque "se metieron en urnas equivocadas" y quizás los vocales no se percataron.

También apuntó que cuando algunas mesas terminaron contando votos en el suelo "quizás se pueden haber perdido votos y eso es grave porque puede afectar los resultados cuando hay diferencias pequeñas".