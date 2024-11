Claudio Orrego: Nuestros adversarios plantearon la elección como plebiscito al Gobierno y se equivocaron

El gobernador reelecto de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó su victoria en los comicios regionales frente al candidato de Chile Vamos, Francisco Orrego (RN), y manifestó que sus adversarios trataron de plantear la elección "como un plebiscito al Gobierno y se equivocaron".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional sostuvo que "nuestros contendores, y especialmente quienes apoyan a Evelyn Matthei (UDI) trataron de plantear esto como un plebiscito al Gobierno, y creo que se equivocaron rotundamente".

"Trataron de plantearlo como una disputa entre izquierda y derecha, entre apruebo y rechazo, y creo que nuevamente se equivocaron rotundamente. La gente está más preocupada del futuro que del pasado, y está un poco cansado de esta división política de 'onda militar', (de tipo) 'tú estás aquí o eres mi enemigo'", complementó.

"Si hubo un plebiscito este fin de semana fue para un estilo de hacer política. Esta idea de confundir la franqueza con odiosidad, de confundir la frontalidad con la conflictividad o confrontación, inclusive hasta con insultos, creo que fue completamente sancionado este fin de semana, ya lo había sido en las elecciones municipales", puntualizó.

El gobernador reelecto también enfatizó que "no me he definido como oficialista, de hecho en la elección pasada competí con la candidata del oficialismo, pero tampoco me he definido como opositor. Creo que lo importante es poner a la región por delante, he colaborado con el Gobierno en muchas tareas comunes, he tenido diferencias, pero lo importante es que lo fundamental es colaborar en todo aquello que dice nuestra región y eso lo voy a mantener".

"Todavía no aprendimos la lección"

Consultado por el ambiente que se vivió durante la campaña y los comicios, el gobernador Orrego criticó la falta de diálogo por parte de distintos sectores al recordar los fallidos procesos constitucionales.

"Me llama la atención que no todavía no aprendamos la lección. El 80% de los chilenos señaló en su momento que quería una nueva constitución en democracia, y después los extremos de la izquierda sectaria, que no fueron capaces de dialogar con quienes en ese momento coyuntural eran minorías, y después los mismos excesos de la extrema derecha, que no quisieron dialogar con quienes eran minoría, nos dejaron sin constitución hecha en democracia y con una enorme frustración por parte de la ciudadanía", argumentó.

"Y si después de eso y también del estallido social no entendemos que la gente exige a gritos ponernos de acuerdo, yo no sé quién lo hará", reflexionó la autoridad.