Dado el escepticismo que suelen recibir los sondeos presidenciales, Paulina Valenzuela, socia fundadora de Data Voz y directora de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile, apuntó en Cooperativa que las encuestas aplicadas por internet tienen una tasa de respuesta incluso más baja que las que se realizan por teléfono.

"Del orden de 100 correos que las personas revisan, cinco contestarán, y la tasa de respuesta es un parámetro que siempre debería ser mirado en las encuestas, sobre todo porque refleja que hay una población que no las contesta, y que en mi opinión, son personas muy poco interesadas en política, y que probablemente forman parte del gran grupo que no votaba, y que hoy se denomina el 'votante obligado'", detalló la experta en Lo que Queda del Día.

