Karamanos: El cariño a una figura no tiene por qué llevar a darle a una oficina en La Moneda

Luego de que Renovación Nacional planteara la posibilidad de restituir el cargo de primera dama, la otrora pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, insistió en su postura y señaló que el "cariño y que la gente sienta interés por figuras públicas, no tiene por qué llevar a darles una oficina en La Moneda".

Mediante un comentario en Instagram, Karamanos afirmó que "las expresiones de cariño y que la gente sienta interés por figuras públicas, eso es valorable y en eso hay plena libertad. La diferencia es que eso no tiene por qué llevar a darles una oficina en el Palacio de La Moneda".

El comentario de Irina se dio en una publicación de Javiera Rodríguez, directora de una fundación denominada "Las Mentoras", que tiene por objetivo potenciar los liderazgos femeninos. En su post en Instagram, Rodríguez planteó que "pensando en Irina, para algunas ideologías, la suya, el concepto de familia es amanazante".

En esa línea, Karamanos respondió que "no se trata de que sea una amenaza o de creer o no en la familia, las familias existen, son importantes en la vida de cada persona", sin embargo, "desde una mirada feminista, sí veo, creo, que existen diferentes tipos de familias, no solo un modelo".

La socióloga cuestionó que, respecto al cargo de primera dama, como país "hemos estado atrasados en mantener la tradición de dejar que una persona no electa, en su mayoría parejas de presidentes, asuman responsabilidades con los recursos y políticas sociales (para lo cual ya tenemos ministerios)".

En ese sentido, Karamanos concluyó que "hoy en día se puede votar por una mujer o puede ser designada en un Ministerio (...) lo cual pareciera más contemporáneo, profesional, digno, probo, y menos casual".