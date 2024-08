Presidenta del FA: "Boric es una izquierda que no teme pensarse desde el siglo XXI"

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló que Boric representa "una izquierda que no tiene temor a pensarse desde el siglo XXI", que "no añora el pasado" y que defiende el respeto a los derechos humanos como "un piso mínimo para poder hacer política".

En una entrevista concedida a EFE, la nueva líder oficialista defendió que "tenemos que pensar una izquierda que le hable a las nuevas realidades y que no tenga una mirada de pasado, que no añore un pasado que pareciera mejor, pero que realmente fue el que produjo este nivel de crisis que hay actualmente".

"Nosotros somos hijos de nuestro tiempo, pero tenemos que entender por qué existimos y no creer que somos mejores porque somos nuevos", reconoció la abogada.

CRÍTICAS OFICIALISTAS A BORIC Y POSTURA DEL PC SOBRE VENEZUELA

Respecto a las críticas de los sectores más duros del oficialismo - que acusan al Mandatario de adoptar y de haberse "fusionado" con la mirada de la exConcertación - Martínez señaló que "se ha criticado mucho a la coalición por su diversidad".

"Yo, al contrario, creo que en su diversidad está su mayor fortaleza. Requerimos de un espectro amplio del progresismo, desde el centro hasta la izquierda, para pensar en un Chile mejor", apuntó.

Asimismo, la exdelegada reconoció que le "cuesta entender" la postura del Partido Comunista sobre las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, pero recordó que los ministros comunistas se han desmarcado de su dirigencia y se han puesto al lado del mandatario.

"El presidente ha demostrado que es una izquierda que no tiene temor a pensarse desde el siglo XXI y eso implica que hay ciertas líneas rojas, como los derechos humanos. Son el piso para poder hacer política, ya sea acá en Chile, en Venezuela o en Palestina", explicó.

"Necesitamos ese mínimo común denominador porque estamos viendo cómo en frente hay una ultraderecha que avanza sin ni siquiera tener esos pisos mínimos de trabajo democrático", remarcó.

DESACUERDOS EN POLÍTICA: HAY UN "NIVEL DE AGOTAMIENTO" EN LA CIUDADANÍA

En referencia a la agenda legislativa impulsada por el Gobierno - que no tiene mayoría en el Congreso y cuyas reformas clave han demorado más de lo previsto -, Martínez opinó que "hay un nivel de agotamiento y cansancio que requiere que la política se ponga de acuerdo".

"La crisis de legitimidad del modelo y la crisis de la política misma ha generado una distancia muy grande y adversarial", agregó, y comparó el hartazgo actual con el vivido durante el estallido social de 2019.

Sobre esto último, la exdelegada argumentó que hay "una especie de amnesia" y que ciertos sectores "niegan la necesidad de que existan cambios" y solo recuerdan la arista violenta de las marchas.

"No podemos pasar del 'no lo no lo vimos venir' a 'aquí no ha pasado nada'. Es un caldo de cultivo para que vengan más movilizaciones, porque se van perdiendo las oportunidades para resolver los conflictos y la gente empieza a creer cada vez menos en las salidas democráticas", concluyó.