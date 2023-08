RD realizó cónclave para evaluar su futuro: Aumentan voces que piden partido único del Frente Amplio

Revolución Democrática realiza la tarde de este sábado un cónclave para conversar sobre el futuro del partido en medio de la crisis que atraviesa por los cuestionamientos que enfrenta por el Caso Convenios.

El bloque fue uno de los partidos más afectados del oficialismo en el último cambio de gabinete al perder los ministerios de Educación y Desarrollo Social. En ese contexto la mesa directiva nacional, a cargo del senador Juan Ignacio Latorre, presentó su renuncia anticipada.

El extimonel aclaró en esta jornada que aquella decisión "no es una reacción al cambio de gabinete, es algo que veníamos meditando, y no lo hicimos antes -en medio de la crisis profunda que fue el caso al inicio- justamente por responsabilidad política, para enfrentarlo, tomar medidas disciplinarias que otros partidos probablemente no han tomado con la celeridad que lo hicimos, y donde hemos sido muy claros en que queremos que esto se investigue hasta el final".

Araceli Farías, exsecretaria general de la tienda, complementó que "no nos conformamos a través de cuoteos políticos" en el Ejecutivo, por lo que "vamos a seguir siendo colaboradores hasta el último día que estemos".

"El partido está enfrentando, con su debida unidad, el proceso que se viene, porque sabemos que tenemos que estar ahí para el Presidente Boric, que tenemos un desafío importante el próximo año, y esto está por sobre nombres, directivas e individualidades. Estamos comprometidos con el proyecto político, y seguiremos en esa vía", subrayó.

POSIBLE PARTIDO ÚNICO

La diputada Ericka Ñanco opinó que, en el contexto de crisis y para retomar sus líneas de acción y el liderazgo en el Frente Amplio, "el impulso principal debe ser apuntar hacia el partido único, más allá de que es necesario abordar los espacios de Gobierno en los cuales estamos o no representados".

Además de discutir lo anterior con las "distintas discrepancias, molestias, dolores y el cómo se vivió este proceso de crisis, también lo importante es cómo nos aglutinamos nuevamente, cómo nos replegamos para poder salir airosos más adelantes", sostuvo.

La parlamentaria enfatizó que "al final de eso se trata, de que si nos caemos una vez tenemos que volver a levantarnos con más fuerzas". En ese sentido, espera que quien suceda a Latorre tenga la misma intención de unificar al Frente Amplio.

Bajo esa misma premisa, el nombre que más ha sonado para liderar al partido fundador del Frente Amplio es el del exministro Marco Antonio Ávila, que manifestó su disponibilidad al dejar la cartera de Educación.

Respecto a conformar un partido único, el senador Latorre opinó que ello "será parte de las discusiones que tendrá que dar la próxima directiva y nuestro consejo político".

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Al cierre del encuentro, RD emitió una declaración pública, en la cual plantea que "considerando los desafíos que enfrentamos, hoy nos encontramos en un punto de inflexión, desde el cual convocamos a toda la militancia a ejercer la máxima unidad posible, y poner todos sus esfuerzos en el trabajo conjunto".

"Desde la unidad de RD, podremos contribuir a la consolidación del Frente Amplio, y al fortalecimiento de la alianza de Gobierno", cierra el escrito.

Se espera que las elecciones internas para elegir a la directiva nacional se adelanten para el mes de octubre del 2023, pues estaban fijadas inicialmente para 2024.

Si bien participó del cónclave, el exministro y fundador del partido, Giorgio Jackson, llegó temprano y no quiso dar declaraciones a la prensa.