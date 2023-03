"Vivimos una especie de obsesión con la política como espectáculo y con una tendencia a correr detrás de la última encuesta", planteó en El Primer Café el exministro de la Segpres Genaro Arriagada, advirtiendo que esa práctica "es un camino de desastre". En relación a los cuestionamientos que apuntan a que la demolición de supuestas "casas narco" ordenada por Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, es parte de una campaña presidencial, el cientista político dijo que no tener "porqué pensar que no está bien intencionado", "pero de ahí a creer que basta hacer esto para los efectos de entrar en una campaña presidencial (...) no es así. El tema del manejo del Estado es un asunto demasiado complejo y lo que uno espera que en el transcurso del tiempo se vayan generando liderazgos que efectivamente aludan al problema del narcotráfico en general, al grueso de la problemática de la sociedad".

