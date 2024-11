Labbé: Boric les ha fallado a los chilenos, no está capacitado para el cargo

En el marco del caso Monsalve, el diputado Cristián Labbé (UDI) aseguró en Cooperativa que el Presidente Gabriel Boric "le ha fallado a los chilenos" y que ha demostrado no tener la experiencia necesaria para el cargo.

En El Primer Café, el parlamentario comentó que lo ocurrido "es a todas luces una falta de liderazgo que ha tenido el Presidente Gabriel Boric. O el Presidente le tiene miedo a algo o a alguien, porque no toma decisiones o definitivamente no está en condiciones de tener el liderazgo que le corresponde como Presidente de la República".

"Lo he dicho en reiteradas ocasiones, en el Congreso, en público, en privado. Para mí el Presidente le ha fallado a los chilenos, no tiene la experiencia, no tiene las capacidades y finalmente hoy día lo podemos ver con el 8 por ciento de desempleo, el veintitanto de empleo informal y así podemos seguir (...) para mí no está capacitado, porque no está tomando decisiones", añadió.

Por su parte, el exdiputado Luis Pardo (RN) manifestó que "cada día queda más en evidencia que eran muchos los funcionarios públicos del círculo estrecho del Presidente que tenían conocimiento de esta situación y desde luego que eso va a ir profundizando la debilidad con que La Moneda puede continuar tratando de ejercer algún control sobre la agenda".

"Cada vez el círculo se va cerrando más en torno al Presidente, todas las decisiones las tomó en conjunto con sus asesores más cercanos y excluyó al gabinete político, con excepción de la ministra Tohá, que se enteró por parte del director de la Policía de Investigaciones", aseveró.

Oficialismo destaca avance del proceso

Desde el oficialismo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo que "aquí lo más relevante es la igualdad ante la ley, no hay ninguna persona que esté fuera de aquello".

"No estamos paralizados producto de esto. Es un caso grave, pero que está en sede judicial y es lo que corresponde, a nosotros lo que ons corresponde es seguir trabajando, hay temas sumamente importantes y es lo que nos pide la ciudadanía", insistió.

La exministra Alejandra Krauss (DC) destacó que "por primera vez se encarcela a una autoridad de gobierno en democracia y por un delito horroroso, después de haber sido uno de los hombres más importantes y valorados para perseguir el delito (...) las instituciones están funcionando".

"Se genera una preocupación de carácter político, porque la oposición persiste en generar hechos políticos a propósito de la figura del Presidente de la República. Hasta hace unos días la ministra Tohá era la gran responsable, se perseguía y se intentó instalar la acusación constitucional nuevamente (...) y hoy día se encapsula en Crispi y Durán, que son los grandes responsables en el tema", cuestionó.