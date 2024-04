Enríquez-Ominami criticó a fiscal Chong tras fin de la causa por delitos tributarios

El cuatro veces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami cuestionó la labor de la fiscal Ximena Chong, tras cerrarse definitivamente la causa que el Ministerio Público levantó a raíz de posibles delitos tributarios en su campaña electoral de 2017.

Ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía ratificó su decisión de no perseverar en la causa por no haber hechos constitutivos de delito, en una audiencia en que no estuvo presente Chong.

"(Chong) sigue abusando sin dar explicación alguna y confirmando que tiene una agenda alejada del derecho, la justicia y la ética. No hizo ninguna diligencia sustantiva durante años y mantuvo la causa abierta antojadizamente", reclamó ME-O.

Ciro Colombara y Aldo Díaz, los abogados del también exdiputado socialista, dijeron que éste "debió enfrentar numerosas investigaciones penales con imputaciones falsas inventadas por motivaciones políticas. El término exitoso de esta investigación demuestra lo que siempre hemos dicho: es inocente. Y solo queda un juicio -el caso SQM- que terminará también acreditando su inocencia".