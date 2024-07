Mirosevic denunció al "pastor" Soto en la PDI: "Me amenazó de muerte con un relato bíblico"

El diputado Vlado Mirosevic (PL) presentó este martes una denuncia ante la PDI en contra del "Pastor" Soto, aludiendo a presuntas amenazas de muerte en su contra por ser el impulsor del proyecto de ley de eutanasia.

En conversación con Las Últimas Noticias, el parlamentario relató que "la semana pasada cuando lanzamos la campaña por la ley de eutanasia, en paralelo, el autodenominado pastor Soto aquí abajo del Congreso lanzó una campaña en mi contra, derechamente, además de estar gritando todos los días en contra de esta 'ley asesina', como llama a la ley de eutanasia, y contra mí que -según dice- soy el 'principal asesino'".

Este lunes, explicó el diputado, "iba rumbo a Valparaíso y paré a almorzar cuando este tipo me interrumpe violentamente con una Biblia en la mano y otras dos personas que estaban grabando y ahí derechamente (amenazando) de muerte, diciendo que la Biblia tenía un mandato de muerte para cualquier persona como yo, que promoviera este tipo de ideas, y que la Biblia pagaba con la muerte, y me leyó un versículo, no recuerdo cuál".

"Yo le dije 'usted me está amenazando de muerte' y él se escudó en que eso es el mandato de la Biblia, y continuó con que yo estaba invocando al ángel de la muerte y, al hacerlo, yo tenía que atenerme a las consecuencias que este ángel traía para mí y eso es la muerte. Me amenazó de muerte a través de un relato bíblico, pero era una alocución directa a la muerte porque yo le dije unas cuatro veces, o sea, usted dice que tengo que morir por promover una ley, y me respondió cuando se iba, 'estás avisado Mirosevic, atente a las consecuencias de tu muerte'".

Pusimos una denuncia en la PDI por las amenazas de muerte recibidas de parte del autodenominado pastor soto. Seguiremos impulsando con más fuerza que nunca el proyecto de #Eutanasia 💪 pic.twitter.com/WYKzHtKP8y — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) July 9, 2024

VERSIÓN DEL PASTOR SOTO

Al ser abordado por el mismo medio de comunicación, Soto dijo que "no me retracto por nada ni por nadie, del mensaje que le entregué al diputado Mirosevic. Yo también fui a predicar al palacio de La Moneda y el mismo mensaje fue dirigido al Presidente Gabriel Boric, al que vi cuando entraba caminando al palacio de gobierno".

En relación con si se trata de una amenaza de muerte, replicó que "el mensaje es bien claro, le dije al diputado que su proyecto de eutanasia es la muerte indigna, es un suicidio colectivo para cobardes. Entonces, aquí viene el mensaje de fondo: yo le hice ver al diputado, con Biblia en mano, que este proyecto de ley tiene consecuencias conforme a la palabra de Dios, que en el Nuevo Testamento, libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, que la paga del pecado es la muerte".

"Su proyecto está relacionado con el asesinato de un enfermo terminal sin darle el derecho de obtener un milagro. Cuando la gente está grave y no hay nada que hacer, la gente llama a un pastor y puede recibir un milagro", añadió.

Soto finalizó recalcando que "estoy manifestando mi doctrina que dice que toda actitud de pecado tiene una paga, de querer quitarle la vida a un enfermo terminal y eso es un asesinato. Quien le quita la vida a su prójimo va a pagar las consecuencias, por eso le dije que con su proyecto está invocando al ángel de la muerte, y lo que él siembra, cosechará".