Monsalve destacó necesidad de mantener datos de investigaciones en reserva

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abogó nuevamente este miércoles por avanzar en el levantamiento del secreto bancario, incluido en el proyecto de ley de inteligencia económica mediante la cual el Gobierno busca fortalecer el seguimiento de la "ruta del dinero" del crimen, y destacó la necesidad de mantener los datos de las investigaciones en reserva para lograr el éxito de las mismas.

Lo hizo en una actividad junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en la que informaron de la detención de cinco colombianos en situación migratoria irregular, imputados por dedicarse presuntamente al almacenamiento de drogas en Santiago.

El número dos de Interior aseguró que "la forma más efectiva de luchar contra el crimen organizado es quitarles patrimonio".

Añadió que este caso "es un ejemplo de que la información no se usa para hacer noticia; la información se usa para que el Ministerio Público y las policías puedan hacer una investigación que tienen que ser reservadas, que tienen que ser secretas. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto".

"El secreto bancario hay que mejorarlo", enfatizó.

Monsalve hizo estas declaraciones en medio del fuego cruzado que ha protagonizado en los últimos días con la alcaldesa de Providencia y presidenciable de la UDI, Evelyn Matthei.

En el centro de la polémica está el listado de 75 personas detenidas e identificadas y que operaban en la comuna que encabeza la jefa municipal, quien dijo que lo había entregado hace dos años a La Moneda y que ahí no habían hecho nada con esa información, lo que fue desmentido ayer por el subsecretario en El Diario de Cooperativa.

"Respecto a que no hicimos nada, eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso, porque efectivamente tomamos una acción", sostuvo el martes la autoridad, que afirmó que con la información recibida se implementaron varias medidas.

En relación con los controvertidos dichos de Matthei sobre un presunto financiamiento narco en la política, Monsalve reiteró hoy que, si se hace una vinculación o una imputación al respecto, sería conveniente avanzar en la legislación y levantar el secreto bancario de todas las autoridades.