En entrevista con El Diario de Cooperativa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comentó la condición que impuso ayer la alcaldesa de Providencia y presidenciable de la UDI, Evelyn Matthei, para que su sector de allane a aprobar el levantamiento del secreto bancario.

"Si queremos desarticular el crimen organizado, tenemos que elegir si queremos mano blanda o mano dura. Nosotros queremos mano dura. Los que se oponen al (alza del) secreto bancario parece que quieren mano blanda y eso es lo que tienen que aclarar", enfatizó la autoridad de Gobierno.

Monsalve también refutó a Matthei tras sus dichos sobre la entrega de nombres de criminales: "Respecto a que no hicimos nada, eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso", indicó.

LEER ARTICULO COMPLETO