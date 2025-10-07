Síguenos:
Tópicos: País | Política

Montes dio por terminada polémica con comando de Jara: Lo más importante es dialogar

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"No quiero seguir en este debate porque nos desvía del objetivo principal", recalcó el titular de Vivienda.

En la UDI recurrieron a Contraloría para aclarar si existe relación entre la campaña oficialista y la megatoma de San Antonio.

Montes dio por terminada polémica con comando de Jara: Lo más importante es dialogar
 ATON
En portada

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dio por terminada la polémica por el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, por la reconstrucción en Viña del Mar y por un presunto rol de integrantes de la campaña en la megatoma de San Antonio.

Durante este martes, Montes sostuvo que "no voy a seguir con la polémica, porque no tiene ningún sentido. Yo no quise provocar ningún tipo de polémica, aquí lo más importante es dialogar en estos contextos y eso es lo que quise plantear. Podría haber mencionado de los otros comandos también, pero yo no quiero seguir en este debate porque nos desvía del objetivo principal".

"Doy por terminado y cerrado lo que se refiere a ese tema", añadió al ser consultaso sobre una posible autocrítica por sus dichos.

En paralelo, diputados UDI fueron a Contraloría ante esta situación, pidiendo que se investigue si esto ha llevado a inacción por parte del Ejecutivo.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida recalcó que "aquí hay un tema social, un tema político, hemos visto una cierta inacción por parte del ministerio y por lo tanto al saber que una persona que asesora a los propietarios forma parte del comando, sabiendo que hay funcionarios del Ministerio de Vivienda que forman parte del comando, obviamente genera una duda razonable de eventuales postergaciones de un problema tan importante, que lleva mucho tiempo, como es la toma de San Antonio, con órdenes judiciales de por medio".

