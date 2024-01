Carmona fustigó apoyo en el PS a Calderón en detrimento de Hassler

La discusión sobre las primarias municipales entre el Partido Comunista y el Socialista se tensionó esta semana, tras la publicación de la carta "Santiago, es hora de cambiar", que firmaron 49 figuras socialistas, en la que critican a la alcaldesa Irací Hassler (PC) y respaldan a su precandidato Ismael Calderón.

Pese a que el objetivo del documento es llamar a primarias en los partidos de Gobierno y definir al candidato por el sillón municipal de Santiago, el presidente comunista Lautaro Carmona reaccionó y aclaró que si bien no se cierra a ningún mecanismo de elección, consideró "insensato" el documento.

"Me pareció más que imprudente una carta, que más allá de un respaldo a un persona, tiene intromisión en un debate que ellos saben bien porque son gente que tiene oficio, han estado por años al igual que yo en la política. Saben que esto altera ese intercambio, a no ser que alguien crea que este sea el viejo camino para presionar y lograr que 'si bien es cierto, no estoy buscando Santiago, quiero tener siete otras de otro lado'", planteó el timonel comunista.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, apuntó que espera que en la mesa de negociación se respalde a la figura más competitiva.

"Aquí hay un proceso que los distintos partidos están conversando a nivel nacional y, por tanto, espero que los acuerdos sean en torno a las figuras más competitivas para las elecciones y permitan hacer avanzar a un sector de cambio en nuestro país, profundizar los proyectos con la confianza que nos ha dado la ciudadanía", manifestó.

PS ASEGURA QUE CUALQUIER CANDIDATO QUE SE DEFINA TENDRÁ SU RESPALDO

Por su parte, el diputado y vicepresidente de la colectividad, Leonardo Soto, aseguró que "el Partido Socialista va apoyar con todo a las personas que acuerde el conglomerado oficialista, sean los candidatos únicos en cada comuna".

"Hay negociaciones para ver quienes tienen a la mayor elegibilidad, el 'que tiene mantiene' y las excepciones de este", explicó e insistió en que "cuando se decidan los candidatos únicos del oficialismo, el PS -que es partidario completo de la unidad- va estar al 100% con ellos y ellas. Si es Irací Hassler u otra persona estaremos con quien designe la mesa de unidad".

La carta está firmada por 40 personaje del Partido Socialista, entre ellos, la exministra Ana Lya Uriarte, Juan Pablo Letelier, Hernán Vodanovic (padre de la timonel Paulina Vodanovic), hasta Fulvio Rossi de Amarillos, sin embargo, el texto no contó con el respaldo institucional de la mesa.

Los partidos de Gobierno y la Democracia Cristiana se reunirán este viernes para definir los criterios de elección de los candidatos.