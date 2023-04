La concejala de Santiago Rosario Carvajal (independiente) abordó este sábado en Cooperativa la polémica compra fallida de la Clínica Sierra Bella, asegurando que "ha sido un golpe muy duro para la institución y funcionarios que la Municipalidad se vea envuelta en el 'ojo del huracán' y con un cuestionamiento público a nivel nacional". En esta línea, cuestionó que en el primer Concejo Municipal tras este hecho no se diera espacio para la hora de incidentes, por lo que no se pudo preguntar sobre el fallo de Contraloría. "Hubo intervenciones de la alcaldesa (Irací Hassler) y de concejales que fueron redundantes", acusó Carvajal. Por otra parte, analizó la reciente denuncia de una empresa de seguridad contra el Municipio por una presunta deuda superior a los 1.200 millones de pesos, afirmando que por ahora siguen buscando más antecedentes y que la postura de la administración es que "hay multas que la empresa no ha pagado por incumplimientos". De todas maneras, aseguró que el servicio entregado "ha sido malo" en cuanto a la seguridad.

