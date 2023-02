Diputada Schneider acusó intereses económicos y políticos en cuestionamientos a compra de Clínica Sierra Bella

La diputada Emilia Schneider (Convergencia Social) defendió a la Municipalidad de Santiago frente a la controversia por la compra de la ex Clínica Sierra Bella -para impulsar un recinto de salud municipal- y acusó intereses económicos y políticos en los cuestionamientos a la alcaldesa Irací Hassler (PC).

La operación se encuentra suspendida debido a la existencia de un presunto sobreprecio, que está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. "La alcaldesa es la responsable (...) se alcanzó a detener un posible fraude al Fisco", opinó la semana pasada el concejal Juan Mena (Ind-Chile Vamos).

Pero la diputada Schneider apuntó precisamente contra concejales que, según dijo, habían impulsado que el municipio adquiriera otro terreno, ubicado en Carmen 35 y que perteneció "a la familia Alessandri-Monckeberg: ustedes saben perfectamente quiénes son".

"Hay algunos que han insistido en que para ellos hubiera sido mejor adquirir el terreno ubicado en Carmen 35 (...) No se entiende que hoy día algunos concejales refloten el tema de la compra del inmueble de calle Carmen, siendo que ese es un edificio de uso educacional en desuso con destino para oficinas y no un recinto hospitalario", sostuvo en un video que colgó en redes sociales.

"Lo más sospechoso es que la familia Alessandri-Monckeberg era dueña del terreno de Carmen 35 y los vínculos familiares en este caso, pueden ser graves", denunció.

Schneider comparó además que "Carmen 35 tiene casi menos de la mitad de los metros cuadrados disponibles que la exclínica, y Carmen 35 antes era un preuniversitario", por lo que apuntar a ese terreno "son peras con manzanas".

El municipio "está buscando el lugar más apto para efectivamente entregarle un buen servicio a los vecinos y vecinas de Santiago", subrayó.

La concejala socialista Paola Melo, presidenta de la Comisión de Salud del municipio, aseguró esta semana en el Diario UChile que la eventual venta de las referidas dependencias había sido tratada con el exalcalde Felipe Alessandri.

"No me cabe ninguna duda que aquí hay intereses personales de familiares. Hay un inmueble que estaba medianamente consensuado con el exalcalde Alessandri, con su propia familia, lo que ya me parece delicado y digno de revisar, y en esos intereses están transitando las disputas que hoy día se ponen en la palestra pública como desprolijidades municipales", planteó.