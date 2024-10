Hassler asumió derrota ante Desbordes en Santiago

Este domingo por la noche, la alcaldesa Irací Hassler (Partido Comunista) asumió oficialmente su derrota frente a Mario Desbordes (Renovación Nacional) en la elección por el sillón municipal de la comuna de Santiago, considerada como la "madre de todas las batallas" en los comicios locales.

"La ciudadanía se ha expresado y soy profundamente respetuosa de aquello", dijo la jefa comunal en una rueda de prensa.

"Espero que Santiago pueda seguir avanzando en políticas que han sido muy relevantes para nuestra comunidad: que se puedan seguir recuperando todas las casas que han sido tomadas por la delincuencia y por el narcotráfico, que el sistema barrial de cuidados Santiago Te Cuida siga adelante y que podamos ejecutar los proyectos que ya hemos conseguido para el mejoramiento integral del Parque Almagro, del Parque Portales y lo que será el nuevo Parque Central junto al gran proyecto del Eje Alameda", afirmó.

Hassler reconoció que la capital "es una comuna desafiante; que muchas veces se ha dicho en la prensa y en otros lugares que habría una maldición de Santiago".

"Sabíamos que siempre es difícil y desafiante la comuna de Santiago y su reelección. En ese sentido, estoy muy tranquila y contenta del orgullo que ha sido ser alcaldesa de Santiago y también que sepan todos mis vecinos que mi corazón seguirá puesto en Santiago y que siguen contando conmigo", enfatizó.

Con el 52% de las mesas escrutadas, Desbordes se impuso en Santiago con el 50,61% de los votos, seguido en segundo lugar por Hassler (28,82%), según el informe del Servicio Electoral actualizado a las 21:30 horas.

Desbordes: "A contar del 6 de diciembre soy alcalde de Santiago"

"A contar del 6 de diciembre soy el alcalde de Santiago. Ella no está ganando en ninguna mesa, en ningún local. Por tanto, no veo por donde podría revertirse esto", manifestó el nuevo jefe comunal, candidato de Chile Vamos.



"Mi opción está ganando en todas las mesas y, por lo tanto, es bien difícil que se revierta esto. Igual hemos sido súper prudentes en esperar a que haya una mayor cantidad de resultados oficiales, pero los nuestros ya son bastante más que un 6%", enfatizó.

Desbordes sostuvo que hay "una evaluación negativa de la alcaldesa que no se logró revertir pese a la intervención del Gobierno, lo que yo espero cobrarle al Presidente (Gabriel) Boric. Creo que la gente también confió en lo que yo le estaba planteando. Ahora viene el tremendo desafío de cumplir".

"El llamado de la alcaldesa Irací Hassler no lo he recibido, ahora no estoy mirando el teléfono en este rato, pero en este rato no lo he recibido. Es evidente que no es reversible el resultado, y vuelvo a insistirles, estoy ganando en todas las mesas, absolutamente todas las mesas, no es que haya un liceo ganando yo y en otro ella, en todas, y por lo tanto no hay ninguna discusión en que este es un resultado ya final, definitivo", sentenció.

El alcalde electo, militante de RN desde el año 2000, fue diputado y timonel de la colectividad. También se desempeñó como subsecretario de Investigaciones bajo el primer Gobierno de Sebastián Piñera y como ministro de Defensa en el segundo.

Desbordes fue candidato en las primarias presidenciales de Chile Vamos en 2021, obteniendo el 9,8% de los votos.