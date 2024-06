Hassler: No tengo miedo a otros candidatos, pero sí mucho cariño a Santiago

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (Partido Comunista), reafirmó su "cariño" por esa comuna de cara a las municipales de octubre, cuando aspira a conseguir la reelección, al tiempo que descartó sentirse insegura por las candidaturas de Mario Desbordes (RN) y Aldo Duque (ind).

Durante su aparición en "Podemos Hablar" de Chilevisión, le preguntaron a qué rival electoral "le tiene más miedo", a lo que Hassler replicó: "A ninguno de los dos; yo no tengo miedo, por algo estoy acá, por algo soy alcaldesa de Santiago. Tengo sí mucho cariño por nuestra comunidad, por los 26 barrios de la comuna de Santiago".

"Trabajamos todos los días, con gestión para recuperar el espacio público, quitar las casas que estaban tomadas por la delincuencia, por implementar un sistema innovador de cuidados para las personas. Vamos a seguir trabajando todos los días, y creo que eso se va a traducir en un buen resultado en octubre", anticipó la jefa comunal.

A la vez, consideró "súper ofensivo hacia la comuna" que, en el mismo espacio, Duque se refiriera a Santiago como una "cloaca pestilente" el mes pasado, advirtiendo que tal declaración "habla de una persona que tiene poco cariño por Santiago".

"Santiago es una comuna hermosa, es la comuna patrimonial de nuestro país, eso se ve todos los días (...) sin duda tenemos desafíos, y eso parte por trabajar con cariño por la comuna, porque uno cuida lo que quiere y lo que conoce", reflexionó.

Dada la postura política de sus contrincantes, la alcaldesa relevó que "asumimos en una comuna que estaba en abandono, justamente después de una conducción de la derecha, del exalcalde (Felipe) Alessandri (...), que tenía una lógica de violencia sobre violencia, y que finalmente dejó avanzar a la delincuencia, incluso al crimen organizado, tanto así que se tomaron distintas casas de la comuna, que son las que estamos recuperando con una estrategia clara e innovadora".

Resaltando además el efecto positivo de sus planes de seguridad en la Plaza de Armas y el Parque Los Reyes, insistió en que "estamos solucionando los problemas de Santiago para una mejor calidad de vida".

CASO JADUE: "NO ME CORRESPONDE DAR UN JUICIO"

Hassler también fue consultada respecto a la prisión preventiva que cumple su correligionario Daniel Jadue, alcalde de Recoleta imputado por presuntos delitos de corrupción mientras dirigía la extinta Asociación Chilena de Farmacias Populares.

"He dicho más de una vez que no me corresponde dar un juicio sobre las definiciones que toma la Justicia en un proceso que todavía está en investigación", zanjó la jefa comunal, agregando que Jadue "ha señalado ejercer su derecho de defensa y eso requiere de todas las garantías de cualquier ciudadano chileno, y por lo tanto, va a seguir su curso el proceso judicial".

En tanto, admitió que "no tengo pensado" visitar al alcalde en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde ha recibido a varios militantes comunistas desde que fue encarcelado a principios de junio.