Municipales: Macaya aboga por diálogo antes de una "lucha fraticida" con Republicanos

El presidente de la UDI, Javier Macaya, salió este martes a desdramatizar las inquietudes internas provocadas en la derecha por el Partido Republicano, que manifestó su distancia con el llamado a la unión del sector con Amarillos y Demócratas de cara a las elecciones municipales de octubre.

"Nosotros no buscamos tener una alianza política con partidos de centro", dijo el fin de semana Arturo Squella, timonel de la tienda ultradechista. Y pese a su intención de competir colectivamente junto a RN, la UDI y Evópoli, señaló que de todas formas competirá en los lugares que sean necesarios, incluso en Las Condes, cuya alcaldía lleva 24 años en manos de la UDI y actualmente dirige la cuestionada Daniela Peñaloza.

"Es insólito que el Partido Republicano quiera transformar el sector oriente en una guerra civil al interior de la derecha", recriminó la secretaria general de la UDI, María José Hoffman.

El cuestionamiento fue matizado hoy por Macaya, quien se abrió a una disputa electoral con la tienda de José Antonio Kast en Las Condes, si bien puso el acento en competir como sector en los municipios que lidera la izquierda, dado que en las últimas elecciones la derecha ganó sólo en el 30% de las comunas del país.

"Concentrar los esfuerzos en el tercio que está en manos de la oposición sería un error, sobre todo cuando son comunas del 'barrio alto' y no debiera ser donde concentremos nuestro trabajo político, sino que en el mundo popular, que está en manos de la izquierda", comentó el senador en radio Duna.

De hecho, en su opinión, "el sector oriente (de Santiago) en particular, por las características electorales e históricas de los resultados, creo que no está en riesgo incluso con competencia... Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, no están en riesgo".

Sin embargo, consultado específicamente sobre Las Condes, transparentó que, "a diferencia de lo que ocurre en las otras 247 comunas que están en manos de la izquierda, es algo que se puede conversar al menos estratégicamente, sin que se transforme en una lucha fraticida".

Con miras a las municipales, "he participado en muchísimas conversaciones, y estoy viendo que el sentido de responsabilidad, lo que está en juego es lo que va a marcar la actitud de la oposición; dejar de lado proyectos identitarios, de ver qué partido es más grande (...) A propósito del acto que tenemos mañana por el mes de la partida del Presidente Piñera, el mejor homenaje es tener la capacidad de articular esta unidad de propósito", sostuvo Macaya.