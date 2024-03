Partido Demócratas está dispuesto a apoyar repostulación del gobernador Rodrigo Díaz

De cara a las elecciones municipales y regionales de octubre, el Partido Demócratas entregó su apoyo a una eventual reelección del actual gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, pese a que este último vive un complejo momento político a raíz de los diferentes convenios que están siendo investigados por el Ministerio Público.

"Podríamos llevarlo de candidato a gobernador, lo ha dicho la diputada (Joanna Pérez). Hay otros liderazgos que -a lo mejor- se expresan, no lo sabemos. Y nosotros somos demócratas, creemos en la democracia. Y por eso, cuando ustedes preguntaban el plazo (...) Si hay más liderazgos, tendremos que definirlo en una primaria", adelantó la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, cuyo partido fue recientemente constituido en la mencionada región.

"Si el conjunto del partido, (en) las conversaciones con nuestros aliados -ya estamos construyendo ese pacto con Amarillos- concluyen que no hay otros (nombres), sino que hay uno solo, eso lo tendremos que definir. Y nos van a apremiar los plazos legales para poder cumplir con esa definición", agregó la senadora.

GOBERNADOR DÍAZ DEBERÁ BUSCAR RESPALDO TRAS RENUNCIAR A LA DC

Rodrigo Díaz militó prácticamente toda su carrera en la Democracia Cristiana (DC), sin embargo, antes de este desafío electoral renunció al partido, por lo que el apoyo de Demócratas asoma como la principal propuesta para respaldar su candidatura.

No obstante, el gobernador Díaz sostuvo que "estoy muy concentrado en que termine la temporada de incendios. No conversamos de ningún otro aspecto (con la senadora Rincón), la felicité por la inscripción de su partido en la región, me parece que es bien notable y se lo agradezco mucho".

"También hay otras personas que me han manifestado lo mismo, a quienes también se los agradezco mucho. Hoy el minuto es el trabajo, prevención de incendios y preocuparnos del problema de empleo, que creo que es grave", agregó la autoridad.

👉🏻El Gobernador @rdiazworner, la diputada @joannaperezolea y la consejera Ana Araneda, junto a empresarios locales, mostraron a la Senadora @ximerincon, quien está de visita en la región, la gran preocupación por la inacción gubernamental en el área económico. pic.twitter.com/CthJM130T3 — Gobierno Regional del Biobío (@gorebiobio) March 15, 2024

Pese a que ya cuenta con el apoyo manifiesto de Demócratas, el gobernador Díaz todavía no ha confirmado su candidatura a la reelección.

Debido al complejo escenario judicial en que se encuentra actualmente, Díaz podría ser formalizado por alguno de los convenios que están siendo investigados, por lo que todavía existe incertidumbre respecto a su candidatura.