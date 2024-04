La exconvencional Constanza Hube, actual prosecretaria de la UDI, acusó falta de "espíritu de unidad" del Partido Republicano a propósito de su rechazo a converger con Chile Vamos en una lista única de candidatos a alcalde de cara las elecciones municipales de octubre.

En El Primer Café, la abogada criticó los dichos del timonel republicano Arturo Squella, quien advirtió que sería "inamistoso" que la coalición de centroderecha realizara primarias en las comunas en las que ellos presentarán candidatos.

"No hay nada más no amistoso que negarse a competir en primarias para tener un candidato único y luego 'notificar' dónde (ellos) van a llevar candidatos, para que, en la práctica, los otros tres partidos no lleven... El acto no amistoso o derechamente hostil viene de ahí", respondió Hube.

"Creo que, frente a las personas, es bastante evidente lo que está pasando: (los republicanos) están buscando medir su fuerza electoral, hacer más grande, eventualmente, su partido. Yo espero que ese espíritu cambie y se ponga al país primero, y no se busque esta elección para medir un poderío electoral de manera más bien mezquina", enfatizó la experta constitucionalista.

