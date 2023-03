Tiene 13 querellas: Claudia Cancino, concejala acusada de agresiones, apunta a "montaje político"

La concejala de la comuna de El Bosque Claudia Cancino (Ind) ha tenido una polémica semana: en redes sociales circulan videos de violentas actitudes y funcionarios la acusan de amenazas, agresiones, maltrato e incitación al odio, además de desacato.

Por esos motivos actualmente cuenta con 13 querellas en su contra e incluso sus pares del concejo municipal y el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga (PS), han considerado su destitución inmediata, según informó TVN.

La concejala Lorena Downey (PS) relató que desde su llegada al concejo, en 2021, Cancino "tiene una actitud violenta como que todos nosotros fueramos sus enemigos".

El jueves pasado, en Concejo Municipal de la comuna El Bosque, se vivieron momentos de mucha violencia,encabezados por una concejala Claudia Cancino y su pareja Rodrigo Polo. Le pegaron a dos concejalas y un funcionario, han amenazado a los funcionarios. Repudio transversal pic.twitter.com/AOhUlgSGvL — la pali de boske (@pauarenasr) March 13, 2022

"Se rodea de gente que la acompaña y que tienen el mismo tipo de carácter que tiene ella. El matonaje es cuestión de todos los días", señaló la concejala Patricia Coñoman (PC).

Las acusaciones han ido acompañadas de la difusión de videos, que muestran sus discusiones en el municipio y la llevaron incluso a ser tendencia en Twitter.

La concejala Claudia Cancino (IND-PPD) enfrenta 13 querellas en su contra, interpuestas por el municipio y los funcionarios por desacato a la autoridad, amenazas, lesiones graves, injurias, calumnias e incitar al odio. pic.twitter.com/keWl9BGNi9 — EVOLUTIVAMEDIOS (@EvolutivaMedios) March 17, 2023

Vieron el videito de #ClaudiaCancino ? Mírelo!



En cualquier comento la “autoridad” municipal comenzará a exponer sus ideas a punta de sablazo‼️ pic.twitter.com/3S0swFXkwU — Miss Vitt ☜ ❁ (@MissVitt) March 17, 2023

CANCINO ACUSA "INJUSTICIA Y MONTAJE POLÍTICO"

Entrevistada por el matinal "Contigo en la Mañana", de Chilevisión, Cancino dijo que las polémicas son una "injusticia y montaje político" en su contra y evitó referirse directamente a las acusaciones.

"Es algo que yo no puedo responder. No puedo hacerme cargo de denuncias y demandas que yo no he realizado. Desconozco las razones que tienen para realizarlas", sostuvo, en un tenso diálogo con los conductores.

Después de un rato en que intentaban que respondiera las preguntas de los periodistas, la llamó su abogado y la concejala prefirió retirarse: "están tergiversando la cosa", declaró.

LA TENSA ENTREVISTA EN CHILEVISIÓN