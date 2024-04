Timonel RN conforme con el acuerdo municipal: "Es inútil apretarse el cinturón más de la cuenta"

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, se declaró conforme este miércoles con el pacto electoral inscrito ayer por los partidos de Chile Vamos de cara a los comicios municipales y de gobernadores regionales de octubre próximo, que no incluye a otros colectivos de oposición, como el Partido Republicano, Demócratas, Amarillos, el Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano.

"Efectivamente, todo lo que es oposición hoy día es más amplio de lo que era hace un tiempo, pero decidimos mantener lo que era el núcleo histórico de este pacto -es decir, mantener Chile Vamos tal como lo conocemos, en el que está RN, la UDI Evópoli- y buscar coordinaciones con otros pactos u otros partidos", dijo el timonel en entrevista con El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, Galilea señaló estar confiado en que, coordinado con otros pactos, la coalición logrará un buen resultado en las elecciones: "Por ejemplo, Amarillos y Demócratas, que también son del arco opositor, van a tener un pacto propio y con ellos nos vamos a coordinar naturalmente; los republicanos prefirieron no tener pacto con nadie e ir simplemente como partido; lo mismo que los socialcristianos, que es otro partido que -entiendo- no va a hacer pacto con ningún otro, pero entre todos hemos mantenido en los últimos meses una fluida conversación y diálogo para tratar de coordinar las mejores candidaturas con cara a las elecciones y con cara a la ciudadanía", afirmó.

El líder de RN sostuvo que "en general, los pactos más grandes tienden a ser más favorecidos en el número de cargos a elegir, pero eso también tiene un límite, por supuesto, de ir más allá en un pacto de lo que resulta prudente. Hay casos en que simplemente no caben tantos partidos en un mismo pacto -porque no hay cómo, cuando hay que elegir solo seis concejales-, y, por lo tanto, es inútil forzar o apretarse el cinturón más de la cuenta".

"Esto tiene que tener una cierta naturalidad. Por eso no tengo ningún problema ni me provoca ningún problema que los republicanos vayan por su lado, que nosotros hagamos nuestro pacto y que Amarillos y Demócratas hagan lo propio. No me complica. Por el lado del oficialismo no me sorprendería que haya también, quizás, un pacto o más de un pacto, pero van a también ir en muchas listas -cerca de cuatro, estimo yo- y, por lo tanto, eso no tiene nada de extraño", agregó.

DE PUENTE ALTO A PROVIDENCIA: EL PUZZLE EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Galilea indicó a Cooperativa que Chile Vamos realizará "en torno a 20 o 25 primarias" a nivel nacional -no necesariamente legales-, entre ellas Puente Alto; mientras en Providencia y Santiago habrá encuestas o decisión del partido.

"En principio, (en Puente Alto) lo que tiene definido el partido es hacer primaria y, por lo tanto, debiera haber competencia entre Karla Rubilar y Felipe Ossandón", confirmó el presidente de RN.

En relación a Santiago, apuntó que "hay varios nombres que se han sondeado: está Sebastián Sichel, está Mario Desbordes, está el concejal Juan Mena... Todos ellos, en definitiva, nos han dicho que tienen la mejor disposición a participar en estas elecciones, que prefieren no hacer primarias y que le dejan al partido la decisión de dónde ellos pueden servir más. Yo agradezco la generosidad. Puede que alguno de ellos vaya por Santiago, puede que alguno de ellos vaya por otra comuna y puede que alguno de ellos vaya por la gobernación. Es algo que estamos analizando, que vamos a analizar con nuestros socios de pacto".

En Providencia, en tanto, "tanto Cristián como Nicolás Monckeberg me han señalado -lo conversé el día de ayer- que ellos prefieren no hacer primarias; que prefieren un método de encuesta o que los partidos, las directivas, tomen la decisión, pero ellos están disponibles a ese tipo de mecanismos", confesó el timonel.

Asimismo, explicó que en Lo Barnechea "todo indica -y así está previsto- que haya primarias. Entiendo hasta ahora -no tengo confirmación distinta- que por la UDI iría Carlos Ward, que por RN (competiría) Felipe Alessandri y entiendo que por Evópoli (participaría) Luz Poblete".

En este contexto, Galilea descartó que la derecha se haya "enredado" en la zona oriente de la Región Metropolitana, sino que sólo "se produjeron los acomodos propios previos a una elección".

"'CRITERIO TOHÁ' ES UN MAL CRITERIO"

Finalmente, Galilea comentó el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que será formalizado en mayo por presuntos delitos en el marco del estallido social.

El presidente de RN criticó el denominado "criterio Tohá", en el que la ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que las autoridades designadas por el Presidente de la República deberán dejar su cargo en caso de ser formalizadas.

"El 'criterio Tohá' es un mal criterio, porque, de alguna manera, hace caer una presunción de culpabilidad en un ilícito a una determinada persona -hoy es el general Yañez, mañana puede ser un ministro- y le da, por lo tanto, un poder a un fiscal, que puede tener buen o mal criterio, absolutamente desproporcionado. Por eso es que creo que hay que revisar esta figura", expresó el senador.

"En mi opinión, el general Yañez no debe renunciar", añadió: "Creo que se sienta un precedente muy muy malo para Carabineros y para cualquier persona de confianza del Presidente de la República que lo formalicen, con buen o mal criterio, y deba estar obligado a renunciar".

"Si no, empieza a producirse todo esto: malos criterios, manotazos o gestiones muy desesperadas de ir al Tribunal Constitucional o la Corte Suprema por una decisión administrativa de un fiscal que finalmente pone en tela de juicio toda la institucionalidad del país", advirtió.