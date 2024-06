Oficialismo cuestionó actitud de Matthei y llama a avanzar en seguridad

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió al emplazamiento de la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, respecto al combate del crimen organizado de la mano del levantamiento del secreto bancario.

Monsalve salió al paso en Cooperativa de los dichos de la jefa comunal, quien aseguró haberle entregado hace dos años los nombres de 75 delincuentes que fueron detenidos en Providencia, junto con el organigrama de la banda a la que pertenecían, y respondió que sí se tomaron acciones en esta materia, otorgando la información a la Fiscalía.

En El Primer Café de Cooperativa, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó que la alcaldesa haga "un punto que pueda dar una ventaja desde el punto de vista de la batalla político-electoral, y dejar de lado el que esta es una batalla que incumbe a todos quienes tenemos una idea de que la sociedad debe garantizar la convivencia entre las partes, sin estos impactos que alteran, me parece no solo irresponsable, sino una ventaja que termina siendo desventaja".

Asimismo, puntualizó que Matthei "no fue precisa o directa para a pronunciarse ante el tema de por qué no hay una disposición a legislar sobre la huella del dinero (levantamiento del secreto bancario), sabiendo que eso es parte de cómo se alimentan, de cómo crecen, de cómo ganan posiciones, precisamente los que se nuclean en torno al crimen organizado".

"Yo llamaría a que se aborde con rigor, a que no se abran voladores de luces que pueden ganar un punto mientras dura el titular, pero que luego van a ser desmentidos en forma clara y categórica, y que avancemos en ganar esta batalla, que es una batalla que supera las fronteras del país", remarcó Carmona.

La timonel del Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, por su parte, expresó que no acepta esta conducta de la alcaldesa, ya que "es una persona que aspira a ocupar la máxima magistratura de este país y no puede comportarse como un tuitero que reproduce fake news o verdades a medias".

"Derechamente no es sólo aceptable esto de que se de vuelta de carnero y retroceda y diga que estaba equivocada", añadió, asegurando que "no es baladí, aquí los temas de seguridad no pueden ser usados políticamente, esta es una situación muy grave en la que estamos viviendo en el país, estamos todos empujando en la misma dirección y creo que esto no está a la altura de una persona que aspira a llegar a la presidencia".

Desde la oposición, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, sostuvo que hubiese esperando una "invitación más abierta" por parte de Monsalve a volver a juntarse e intercambiar información, pero "esta cosa 'yo lo estoy haciendo bien, usted lo está haciendo mal'. Yo creo que al final, ni por un lado ni por el otro, no gana nadie", criticando además que "vamos a estar toda esta semana con esta polémica que me parece un poco estéril".

"Bienvenida sobre todo la información, investiguemos todo lo que sea porque la causa es bien justa. O sea, esto lo relaciono con lo que ha dicho el Presidente Boric, que el tema de la seguridad tiene que ser una cosa mayor de Estado, porque realmente no puede ser algo que se apropien ciertos sectores cuando algo está afectando a la ciudadanía completa", declaró la también diputada.

Finalmente, el vicepresidente de Amarillos y exministro de Justicia, Isidro Solís, planteó que "uno de los elementos más importantes para la persecución de todo tipo de delitos, no sólo del crimen organizado, es que la información circule lo más rápido, de la manera más eficiente y más abierta y transparente entre todas las instituciones", por lo que "por un tema de eficiencia en el trabajo estatal, la verdad que uno debería tener protocolos para intercambiar esa información de manera fluida y rápida entre todos".