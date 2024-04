Oposición insta al Gobierno a poner urgencia a la reforma al sistema político

La oposición pide al Gobierno poner urgencia a una reforma integral al sistema político, luego de que ayer el Presidente Gabriel Boric condicionara su promoción al avance de la reforma de pensiones, que está atascada en el Congreso.

El diputado Cristián Labbé (UDI) sostuvo en El Primer Café que un cambio al sistema político puede lograrse con grandes acuerdos, por lo que instó al Mandatario, quien "tiene el sartén por el mango", a proponer avances en la materia.

"Lo mejor es que el Presidente le ponga urgencia a ese proyecto, para poder discutirlo con los tiempos correctos y a la vez sigamos avanzando en el tema de la reforma a pensiones y el pacto fiscal", aseguró el parlamentario.

De todas maneras, advirtió que al jefe de Gobierno "no se le puede permitir que condicione la mejora de las pensiones de los chilenos a una reforma al sistema político, creo que ahí erró (en su postura)".

"Si no mejoramos el sistema político difícilmente también vamos a poder avanzar rápidamente en las cosas que hoy día los chilenos demandan. Son dos cosas que pueden avanzar paralelamente. Creo que el Parlamento y el Ejecutivo debemos estar a la altura para poder discutir varios temas", puntualizó Labbé.

En una línea similar, el vicepresidente de Renovación Ncional (RN), Ruggero Cozzi, destacó que un nuevo sistema político es una "reforma necesaria", sobre todo porque hay situaciones -entre ellas la gran cantidad de partidos políticos- que "dificultan el diálogo y los acuerdos".

"Creo además que la posición del Presidente Boric refleja una debilidad en la reforma de pensiones: es tal el nivel de falta de consenso en las propuestas del Gobierno, que tiene que recurrir a la herramienta de, como lo han llamado algunos, chantaje", advirtió.

"Eso obviamente no es positivo, porque las reformas y los consensos no se logran a la fuerza", cuestionó Cozzi en El Primer Café.

LA POSTURA OFICIALISTA

Desde el oficialismo, la secretaria general de Revolución Democrática (RD), Tatiana Urrutia, cuestionó la importancia que le han dado en la oposición a avanzar en una reforma al sistema político por sobre otras que "tienen mayor prioridad" para los chilenos, sobre todo porque "cuando estábamos discutiendo los procesos constitucionales, la respuesta era que las reformas no son la solución mágica".

"Evidentemente es muy importante el tema que estamos hablando, pero no tratemos de instalar que hoy día no hay gobernabilidad, cuando lo que realmente pasa es que no hay voluntad. No tratemos de instalar que esta reforma va a solucionar todos los problemas que tienen las y los chilenos en este momento, porque eso sabemos que no lo es", analizó la militante RD.

Ante esto, Urrutia llamó a "distinguir entre lo que es falta de voluntad y lo posible que es hacer hoy, para así caminar hacia una reforma de pensiones y hacia el pacto fiscal para entregarle más recursos a las prioridades de la ciudadanía".