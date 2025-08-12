Timonel FRVS y lista oficialista: Es muy difícil coordinar a nueve partidos

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, reconoció en Cooperativa la dificultad que acarrea la negociación de una lista parlamentaria única de la centroizquierda, sobre todo al incluir a nueve partidos.

"La derecha tiene dos listas y no pudieron poner de acuerdo cinco partidos; imagínense nueve. Y cuando los partidos están muertos, aceptan cualquier cosa, pero aquí hay partidos vivos, que aspiran a representar a sectores políticos y causas importantes (...), si estuviéramos muertos, aceptaríamos cuatro cupos y nos vamos tranquilos para la casa", apuntó la dirigenta en El Primer Café de este martes, aludiendo al tamaño de su colectividad.

Con todo, Torrealba cree que "es muy difícil coordinar en una mesa los intereses de nueve partidos que se sienten con misiones relevantes para representar a la ciudadanía. Si hubiera partidos muertos, sería súper fácil".

Consultado sobre si tales problemas representan un peligro para la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, subrayó: "Todos los partidos mantienen, reiteran y ratifican su absoluta disposición de ser contribuyentes, como un solo torrente, con distintas convergencias, a la candidatura presidencial. Por tanto, no tendría que haber un efecto ahí".

"Lo que se afecta -precisó- es la electividad con vista a una mayoría parlamentaria. Ahora, si somos capaces de una articulación que achique al máximo ese efecto, creo que puede ser una ecuación que se construya entre todos los que estamos en la mesa".

Desde la oposición, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, comentó que "siempre pensé que una sola lista (del oficialismo) era francamente imposible, una quimera, porque hay sólo una determinada cantidad de cupos, y no cabe todo el mundo para tener un sistema de competencias justo".

"Tengo la impresión de que se tomó una decisión sobre la base de un punto que no era electoral, sino que estrictamente político: se presentó como un gran legado de Boric dejar una coalición perfectamente saldada, y que eso era posible a partir de la lista única. Entonces, creo que se metieron en un zapato chino solos", lamentó el exministro.

Los casos de Jadue y Calisto

Una situación ajena a las dinámicas internas que igualmente ha complicado las conversaciones es el proceso judicial contra el exalcalde Daniel Jadue (PC), quien aspira a un cupo en la Cámara de Diputados. Al respecto, Carmona sostuvo que "si desde el punto de vista legal no puede ser candidato, no lo será", aunque añadió que "todo indica que no va a tener una limitación legal".

En paralelo, Chile Vamos lidia con un caso similar en la negociación con Demócratas, ya que ese partido está empecinado en incluir en la nómina al diputado desaforado Miguel Ángel Calisto, sobre quien pesa una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por fraude al fisco.

Para Luis Pardo (RN), director ejecutivo del Instituto Libertad, "si el partido insiste en llevarlo es porque tiene la presunción de inocencia muy bien fundamentada, y en su condición de partido que además se suma a un pacto electoral, pero no es parte de la alianza, es algo que finalmente tienen que resolver ellos. No creo que sea un tema que se le pueda trasladar a la candidata presidencial" de la coalición derechista, Evelyn Matthei.

Solís coincidió con el exdiputado: "Con mucho afecto a los partidos que están negociando ese pacto parlamentario, si hay un error que no deberían cometer es traspasar los problemas de los partidos a la candidata".

Por lo demás, estima que la postura inquebrantable de Demócratas tiene que ver con velar por su propia sobrevivencia, ya que "Calisto es de los candidatos que tiene más posibilidades de ser electo senador, así que si uno lo mira con esa frialdad, es una ficha que se debe tratar con mucha delicadeza".