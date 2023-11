Cariola negó "incomodidad" comunista por eventual asilo a desertores cubanos

La diputada Karol Cariola descartó este jueves que el Partido Comunista (PC), del que es militante, tenga alguna "incomodidad" ante la situación de los deportistas cubanos que se separaron de su delegación tras disputar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y que han solicitado asilo en nuestro país.

"No tengo ninguna incomodidad y para que a todos les quede claro, creo que cualquier persona tiene el derecho a tomar esta decisión", afirmó la parlamentaria comunista.

De todas maneras, advirtió que "si estos atletas y estos deportistas tomaron una determinación como esta, que están en su derecho, tendrán que llevar adelante los procedimientos que correspondan para ello".

La postura Cariola se da tras los emplazamientos que ha sufrido el PC por parte de diversos parlamentarios -en su mayoría de oposición- sobre esta posibilidad de asilo, dado que varios de sus militantes tienen abierta simpatía por el régimen cubano.

Esta situación fue analizada por el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien afirmó que aunque "puede haber distintas almas dentro del Gobierno", espera que el Ejecutivo "actúe conforme a lo que es el sentido común, y entender que estas cosas no se producen en un régimen donde claramente esa libertad existe".

A este cuestionamiento se sumó la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, quien solicitó "de manera respetuosa, pero categórica al Presidente Gabriel Boric, que actúe de manera diligente y rápida y acoja el llamado de estos deportistas".

En opinión de la parlamentaria, hay una autoridad que "no quiere comprometerse con un tema que claramente va a incomodar a un sector del Gobierno".

Las dudas de la postura comunista también han alcanzado a parlamentarios del propio oficialismo, entre ellos del senador socialista Juan Luis Castro, que pidió que el PC entendiera que lo importante son los derechos humanos de los deportistas.

En esta línea, cuestionó la postura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ayer pidió no especular sobre la situación de los atletas cubanos, advirtiendo que "perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo".

"Chile no debe tener una duda al respecto, ni debe hablar de turismo o cosas exóticas que nada tienen que ver con el fondo, que es que hay deportistas jóvenes que prefieren quedarse en otro país y no volver donde no hay democracia. Ojalá que el Partido Comunista comprenda esto, porque probablemente ellos son los únicos dolidos o sentidos", advirtió Castro.

Cabe recordar que estos deportistas -por ahora nueve- ingresaron de forma legal al país, por lo que hay un plazo de 90 días desde que entraron a Chile.

El asilo o condición de refugiado debe ser entregado por la subsecretaría del interior, que revisará caso a caso las solicitudes.