Juan Andrés Lagos niega que exista algún grupo dentro del PC que no crea en Jara

Juan Andrés Lagos, histórico militante del Partido Comunista, negó este domingo que exista algún grupo al interior del PC que no crea que la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, pueda ganar las elecciones del 16 de noviembre.

En entrevista con Canal 13, el dirigente señaló que en "la prensa se especula que hay un grupo en el Partido Comunista que no cree realmente que Jeannette Jara vaya a ganar".

"¿Existe ese grupo? No, no existe", enfatizó.

Lagos sostuvo que la prioridad del PC es asegurar un resultado inédito en las presidenciales: "Si uno mira la intensidad del partido como colectivo y de la juventud, está todo volcado a que la candidatura presidencial logremos un hecho histórico en la historia política y republicana de Chile, con una comunista representando una coalición tan amplia", puntualizó.

La candidatura de Daniel Jadue

El histórico militante del PC también destacó la relevancia de Daniel Jadue como figura política al afirmar que "se juega mucho" debido a que el exalcalde de Recoleta "es un líder social muy importante en este país".

"Mucha gente no comunista reconoce lo que ha hecho por una comuna humilde, donde con pocos recursos se lograron avances significativos bajo su gestión", subrayó Lagos, quien apuntó a que la candidatura parlamentaria de Jadue está habilitada -y respaldada por sectores externos externos al partido-, pese a que el exjefe comunal enfrenta un proceso judicial en curso.

En ese sentido, recordó: "El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, de Renovación Nacional, dijo que Daniel Jadue es una de las personas que más cosas ha hecho en una municipalidad en términos de transformación y cuidado, y que no permitirle ser candidato dañaría sus derechos constitucionales".

Consultado respecto a si apoyaría a Jadue, incluso si eso dañara la candidatura de Jeannette Jara, el dirigente aseguró: "Es que no la daña, creo que se complementan. Nosotros tenemos una amplitud muy diversa".