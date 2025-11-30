Carter respaldó llamado a conformar una "gran alianza" si gana Kast

En medio del reordenamiento político posterior a las elecciones, el senador electo por La Araucanía Rodolfo Carter (Ind-Republicanos) abordó la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto a conformar una coalición que reúna a Republicanos, Chile Vamos y grupos libertarios si José Antonio Kast llega a La Moneda.
La idea fue planteada días atrás por Squella en el podcast Cómo te lo explico, donde aseguró que "nosotros necesitamos unir a toda la oposición de hoy día para sacar adelante esta tremenda oportunidad de erradicar el crimen organizado, de darle seguridad a los chilenos y de reactivar la economía bajo el gobierno de José Antonio Kast".
Consultado sobre esta posibilidad, Carter señaló en Canal 13 que el escenario político obliga a ampliar los márgenes de colaboración. A su juicio, "el desafío de reconstruir Chile, poner de pie a nuestro país, sanar los cuatro años nefastos de Boric y su gente, va a requerir del talento y del buen corazón de muchos chilenos, de un amplio arco de chilenos".
"Vamos a construir un arco muy amplio, con muchas sensibilidades, en donde no somos los únicos importantes. Tal vez los Republicanos, los que estamos cerca de José Antonio, vamos a tener que ser más generosos que otros", afirmó.
La polémica sobre su fallida postulación por RN
En la conversación también fue consultado por el episodio en que se evaluó su eventual candidatura senatorial en Valparaíso bajo un cupo de Renovación Nacional. Carter zanjó el tema asegurando: "Yo no soy tan importante, y yo opté por olvidar todo lo que pasó atrás".
Añadió que el foco debe estar en la responsabilidad política del momento: "Chile es demasiado importante para que uno se quede atado a lo que ocurrió hace seis meses atrás".
Destacó además el gesto de Evelyn Matthei tras reconocer los resultados: "Evelyn Matthei dio un ejemplo de coraje y de talento democrático al ir a saludar a José Antonio Kast. Yo me quedo con eso".
Sobre la advertencia de Kaiser —quien dijo que si Kast gana "nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo Gobierno"— Carter fue más moderado.
"Podemos tener todas las diferencias del mundo, pero la sociedad chilena no va a aceptar que a un presidente democrático se le trate de destituir y que los delincuentes se tomen la calle y quemen iglesias. Nunca más", sostuvo.