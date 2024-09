Kast criticado transversalmente por sus dichos contra Boric y Bachelet

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, aprovechó su visita a Argentina para criticar al Presidente Gabriel Boric y a la exmandataria Michelle Bachelet, lo que fue reprochado desde el Gobierno, el oficialismo y hasta desde la oposición.

El excandidato presidencial participó esta jornada del Encuentro Regional del Foro Madrid 2024, realizado en Buenos Aires, donde se reunió con representantes de la derecha latinoamericana y española.

En su discurso, Kast elogió los gobiernos de Javier Millei en Argentina, y de Nayib Bukele en El Salvador. Sin embargo, también usó la instancia para criticar la política interna: "En Chile, lamentablemente, hemos perdido el rumbo. Un país ejemplo a nivel mundial de orden, libertad y progreso económico; donde se respetaba la ley y la autoridad, donde se protegía y promovía la libertad (...) ¿Y cuándo empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile? Cuando gobernaba quien hoy pretende ser, por tercera vez, gobernante de Chile, que es Michelle Bachelet".

En esta línea, indicó que "hoy nos gobierna, curiosamente, un presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet, pero como para ellos no hay límite y no hay vergüenza, hoy día no tiene problemas en decir que es su líder espiritual".

Hoy nos gobierna, curiosamente, un presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet. Pero al parecer para ellos no hay límites ni vergüenza. Hoy día no tiene problema en decir que es su líder espiritual. Les comparto parte de mi intervención en… pic.twitter.com/rUoJHkhYrw — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) September 6, 2024

CRÍTICAS DEL GOBIERNO, EL OFICIALISMO Y LA UDI

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, replicó a Kast y remarcó que "somos un país, una sociedad que consiguió libertad, a pesar de que algunos como él promovían la dictadura. Y está bien que tenga libertad de expresar su opinión casi permanentemente al extranjero, pero no vamos a entrar en ese juego".

"Nuestro país ha sido capaz de grandes avances por acuerdos políticos, pero también por empuje de la sociedad civil. El resto son intentos de hacernos pelear que no llevan a ninguna parte", fustigó Vallejo.

Mientras que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que José Antonio Kast "al parecer está un poco desesperado, quizás porque está bajando en las encuestas, y la verdad es que cada vez que va al extranjero, si bien se autodenomina republicano, va solamente a hablar mal de Chile".

"Como nadie escucha a Kast en Chile, tiene que salir a otros países a enlodar lo que por tantos años hemos construido como país. La gente sabe, conoce y reconoce la obra de Bachelet, y por eso se instala espontáneamente como una opción presidencial", destacó el jefe de bancada socialista, Daniel Melo.

Cabe recordar que la expresidenta en varias ocasiones ha manifestado que no volverá a ser candidata presidencial, pero los sondeos la posicionan en los primeros lugares. Según la encuesta Criteria, Evelyn Matthei se mantiene en primer lugar, con un 29% de las preferencias, seguida por Michelle Bachelet en el segundo lugar, con un 17%, y José Antonio Kast en tercera posición con 9 puntos.

En tanto, el diputado Christian Moreira (UDI) declaró que "la ropa sucia siempre se debe lavar en casa. Poco ayuda a descomprimir el clima de polarización que se está viviendo en nuestro país, que un líder tan importante salga a reventar al Presidente de la República y a una expresidenta".