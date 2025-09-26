Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago10.0°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Superado el problema cardiaco, Insulza volvió al ruedo "con batería nueva"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El senador socialista, de 82 años, fue intervenido de urgencia a mediados de semana y le instalaron un marcapasos.

"El corazón de Panzer sigue firme y listo para dar la pelea rumbo a Valparaíso", dijo en Twitter tras ser dado de alta.

Superado el problema cardiaco, Insulza volvió al ruedo
 ATON (archivo)

"Todavía hay Panzer para rato", bromeó el exministro el mismo miércoles, luego de ser operado en la Clínica Alemana.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Clínica Alemana informó, la tarde de este viernes, que el senador José Miguel Insulza (PS) fue dado de alta tras haber sido internado e intervenido de urgencia con motivo de un "bloqueo del ritmo cardiaco".

"El senador fue dado de alta hoy, luego de habérsele implantado un marcapasos el miércoles último, tras consultar en el Servicio de Urgencia por un episodio de mareos", señala el comunicado emitido por el recinto asistencial.

"Su recuperación continuará en su domicilio, dado que su evolución ha sido satisfactoria", agrega la nota.

Luego de la cirugía, el mismo miércoles, el exministro, de 82 años, envió un mensaje de tranquilidad en el que agradeció el apoyo recibido: "A quienes ya están diciendo 'que se retire'... les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato" , publicó en su cuenta de X.

Ahora, tras ser dado de alta, Insulza publicó en la misma red que ya está de vuelta en su casa y "¡con batería nueva!".

"El corazón de Panzer sigue firme y listo para dar la pelea rumbo a Valparaíso. Nos vemos en campaña", indicó el parlamentario por la Región de Arica y Parinacota, en alusión a su objetivo electoral actual: un escaño senatorial por la Región de Valparaíso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada