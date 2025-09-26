Superado el problema cardiaco, Insulza volvió al ruedo "con batería nueva"

La Clínica Alemana informó, la tarde de este viernes, que el senador José Miguel Insulza (PS) fue dado de alta tras haber sido internado e intervenido de urgencia con motivo de un "bloqueo del ritmo cardiaco".

"El senador fue dado de alta hoy, luego de habérsele implantado un marcapasos el miércoles último, tras consultar en el Servicio de Urgencia por un episodio de mareos", señala el comunicado emitido por el recinto asistencial.

"Su recuperación continuará en su domicilio, dado que su evolución ha sido satisfactoria", agrega la nota.

Luego de la cirugía, el mismo miércoles, el exministro, de 82 años, envió un mensaje de tranquilidad en el que agradeció el apoyo recibido: "A quienes ya están diciendo 'que se retire'... les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato" , publicó en su cuenta de X.

Ahora, tras ser dado de alta, Insulza publicó en la misma red que ya está de vuelta en su casa y "¡con batería nueva!".

"El corazón de Panzer sigue firme y listo para dar la pelea rumbo a Valparaíso. Nos vemos en campaña", indicó el parlamentario por la Región de Arica y Parinacota, en alusión a su objetivo electoral actual: un escaño senatorial por la Región de Valparaíso.