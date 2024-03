¿PDG o PC? Sigue abierto debate sobre quién presidirá la Cámara Baja

Cerca del fin del periodo de Ricardo Cifuentes (DC) como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, la corporación aún debate fuertemente sobre quién debe presidir el organismo a partir de fines de marzo.

La controversia se mantiene entre el Partido Comunista (PC), el Partido de la Gente (PDG) y la misma Democracia Cristiana (DC), tiendas que ponen en duda mantener el acuerdo de 2022, que dividió la presidencia de la Cámara Baja en seis periodos para que sea ocupado por los partidos del hemiciclo.

Según el pacto, para este cuarto periodo, al PDG le corresponde presidir el mandato. Sin embargo, los diputados democratacristianos apuntan a que según el acuerdo firmado corresponde apoyar a Karol Cariola (PC) luego de haber sido vetada su postulación para el segundo lapso que le corresponndía a su colectividad.

Dicho periodo fue cubierto finalmente por el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, quien fue sucedido por Cifuentes.

Ahora el PC reclama que le corresponde el turno que no fue concedido en el segundo periodo y Cariola defendió esta opción: "Lo que se ha dicho hasta ahora es que al Partido Comunista le corresponde la presidencia. No hemos tomado ninguna definición respecto a quién va a ser quien nos represente. Creemos que eso no es lo relevante en este momento; (sino que) lo importante es que se respete el acuerdo administrativo".

Sin embargo, desde el PDG, el diputado Rubén Oyarzo señaló que "creemos que hay que mantener el acuerdo que firmamos hace tres años, en el cual el cuarto periodo le toca la presidencia al Partido de la Gente. Nosotros no hemos participado en ningún acuerdo entre la DC y el Partido Comunista, que ni siquiera se conversó con el Partido de la Gente. Nosotros no nos hacemos responsables de la presidencia del Partido Comunista".

En tanto, el parlamentario DC Eric Aedo sostuvo que "(el tema) puede ser una complicación, pero yo creo que también el Partido de la Gente le debe una explicación al país".

Esto, ya que "(los miembros del PDG) firmaron un acuerdo, se comprometieron públicamente que iban a votar en la reforma previsional, lo hizo públicamente uno de sus diputados, se comprometió frente a las cámaras y a la ministra. Por lo tanto, si uno pide cumplir acuerdos, primero hay que cumplirlos también", agregó.

LOS NOMBRES PARA PRESIDIR LA CÁMARA ALTA

Por otro lado, en el Senado hay consenso en que su presidencia debe ser asumida por un militante del Partido por la Democracia (PPD), pero aún no está claro qué nombre será.

Las voces apuntan a la senadora Loreto Carvajal, sin embargo, el oficialismo se ha distanciado de esta carta, debido a que cuando ejercía como diputada votó a favor de censurar y sacar de la presidencia de la Comisión de Defensa a Jorge Brito (RD).

Ante la situación, el timonel del PPD, Jaime Quintana, aseguró que la decisión se "tomará con autonomía dentro de la bancada".

"La bancada del Partido por la Democracia va a proponer al resto de la corporación un nombre de un senador o senadora para decidirla. Esperamos que eso se resuelva en los próximos días; no ha sido fácil porque hay buenas cartas y aspirantes, por lo tanto es una decisión que se va a tomar con autonomía dentro de la bancada", dijo el parlamentario.

Otros nombres que suenan en el hemiciclo para el cargo son Pedro Araya (PPD) y Ximena Órdenes (independiente).