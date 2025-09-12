Acusan "colusión" de candidatos para atacar a Jara durante debate presidencial

El comando de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), acusó este viernes una "colusión" del resto de los candidatos presidenciales contra la carta comunista en el debate de esta semana.

"Ella ha puesto, sin duda, con certeza y convicción, ideas sobre la mesa. Pero no podemos entender esta colusión que se ha dado entre los distintos candidatos para hacer un ataque persistente y masivo hacia nuestra candidata", cuestionó la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jara.

De todas maneras, la legisladora valoró "esta capacidad que ha tenido ella, que fue muy complejo, de decidir entre defenderse permanentemente de estos ataques, de esta colusión de los candidatos, y tener que colocar estas ideas en el debate".

"Sin duda, ella preferiría haber tenido mucho más tiempo para dar a conocer -con más fuerza- las distintas ideas que ha recogido en el país", puntualizó.

En un ejercicio de autocrítica, fue la propia Jara quien se refirió a su actuación en el debate. La candidata manifestó que estuvo "molesta" y reconoció haberse sentido "superada" por los embates de sus rivales.

Su autocrítica, explicó, se debe a que no logró poner propuestas sobre la mesa, ya que se tuvo que defender de los ataques. En sus propias palabras, la candidata afirmó: "Yo creo que no fue una buena estrategia de mi parte", dijo en una entrevista en radio Universo.

Black&White: Kast lidera encuesta y Jara recibe mala calificación tras debate

Esta situación también se vio reflejada en las últimas encuestas. Según el sondeo de Black&White, José Antonio Kast (Republicanos) y Jara fueron señalados como los que tuvieron los mejores desempeños, obteniendo 24 y 23 puntos respectivamente en esta métrica.

Sin embargo, al consultar sobre el "peor desempeño" en el debate, la abanderada oficialista fue la más mencionada, con un 37% de las respuestas.

La encuestadora también publicó un nuevo sondeo presidencial tras el debate del miércoles. Según los resultados, Kast se posiciona en el primer lugar con un 32% de las intenciones de voto, experimentando un aumento de 4 puntos y recuperando así la cabeza de la carrera.

En segunda posición se encuentra Jara, con un 26% de apoyo, aunque registra una caída de seis puntos. Evelyn Matthei (Chile Vamos), por su parte, ocupa el tercer lugar con un 18%.