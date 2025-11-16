Los ocho candidatos presidenciales llegaron a sus respectivos locales de votación para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

La carta republicana, José Antonio Kast, sufragó en el Colegio Ana María Mogas de Paine; el libertario Johannes Kaiser y el independiente Marco Enríquez-Ominami votaron en el Liceo 7, en la comuna de Providencia; la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, votó en la sede Duoc de Providencia; mientras Eduardo Artés llegó hasta el Colegio Santa María, en Maipú.

Más tarde, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls realizó su votación en el colegio Villa María Academy de Las Condes, y la carta del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, hizo lo propio en la escuela San Leonardo Murialdo de La Reina.

Ya pasado el mediodía, la candidata del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), llegó hasta el Liceo A-33 Poeta Federico García Lorca de Conchalí, donde fue acompañada de adherentes.

