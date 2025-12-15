Unholster: La victoria de Kast fue transversal, no había stock de votos para Jara

Antonio Diaz-Araujo, gerente general de Unholster y fundador de DecideChile, comentó este lunes en Cooperativa las claves de la elección de segunda vuelta que instaló a José Antonio Kast como el próximo Presidente de Chile.

El ejecutivo -experto en big data- resaltó en Lo Que Queda del Día el carácter "transversal" de la victoria del republicano, reflejado en su alto porcentaje de votación (58 versus 42 de Jeannette Jara), en su triunfo generalizado a nivel de regiones, de mayoría de comunas y también en ambos sexos.

Si bien la candidata oficialista "logró conquistar" a electores de los aspirantes que quedaron fuera de carrera tras la primera vuelta, lo cierto es que "el stock de votos que había disponible para Jeannette Jara era bajo".

"Eso lo demuestra la cantidad de comunas en las cuales gana José Antonio Kast: 312 comunas de las 346. Literalmente, no pierde ninguna comuna desde la Región de O'Higgins hacia abajo (el sur). Y Jara se queda con algunos puntos mayoritariamente en las urbes", explicó Diaz-Araujo.

El análisis de estas cifras delata que "el stock de votos no estaba disponible para Jeannette Jara, simplemente", y la magnitud de su derrota parece darle la razón a su exasesor Darío Quiroga respecto a que, en realidad, "no había estrategia" que pudiera llevarla al triunfo en el actual contexto político.

"Kast arrasó en el bastión de Boric"

Incluso socioeconómicamente "es transversal la victoria de Kast: no tiene que ver con comunas de mayor o menor ingreso, pues arrasa en prácticamente todas: 312 de 346", enfatizó el experto.

"En particular, tiene su mejor desempeño regional en Ñuble, con el 69,8 por ciento, y el más estrecho en la Región Metropolitana, con el 53,2. Pero arrasa incluso en el sector poniente-surponiente de la capital, que en la elección de 2021 fue bastión del voto del Presidente Boric", resaltó.

Los números no muestran, entonces, "una diferencia entre comunas pobres y ricas respecto al voto que obtuvo José Antonio Kast, para nada", señaló Diaz-Araujo.

Otro factor del triunfo republicano es que "el electorado masculino entero votó por José Antonio Kast, en todos los segmentos etarios: en menores de 35, en 35 a 54 años y en mayores de 54 ganó... Su menor porcentaje fue 57,3 por ciento, y el mayor fue 69,7 por ciento, en los hombres de 35 a 54 años".

En contraste, "el triunfo para Jara fue en las mujeres mayores de 54 años: 52,9 versus 47,1 por ciento; y en las mujeres menores de 35 años: 51,4 versus 48,6 por ciento".

Sin embargo, "el triunfo global en las mujeres (también) se lo lleva Kast", pues en el segmento de 35 a 54 años logra 61,9 por ciento, versus el 38,1 por ciento de Jara.

"La gran mayoría"

El gerente de Unholster indicó además que el resultado del llamado de Franco Parisi a votar nulo fue "bastante acotado".

"Los blancos y los nulos tuvieron un incremento: pasamos del 3,7 (de primera vuelta) al 7,1 por ciento; un aumento relevante -sobre todo considerando el 2021-; llegamos casi a los 950 mil votos blancos o nulos", pero de todas formas este número fue "menor de lo que se habría esperado" por parte del líder del Partido de la Gente.

Así, "el 33,9 por ciento de los votos de Parisi se fueron a Jara" el domingo, y la abanderada oficialista-DC consiguió también "el 24 por ciento de los votos de Evelyn Matthei".

Sin embargo, "el 55,1 por ciento de los votos de Parisi se fueron a Kast", y "un segmento muy importante de Franco Parisi eran los menores de 35 años -tanto hombres como mujeres-, donde tenía una penetración que duplicaba a sus competidores, y José Antonio Kast lo capturó prácticamente todo".

Adicionalmente, "el 64,3 por ciento de votos de Matthei se fueron a Kast, lo que (sí) era esperable".

"Por lo tanto, (en la segunda vuelta) Kast mantuvo sus votos (de primera), capturó los votos de Kaiser y se llevó más de la mitad de los votos de Matthei y más de la mitad de los votos de Parisi. Con eso armó su gran mayoría" de 58 por ciento, que lo tendrá en marzo sentado en La Moneda, concluyó el experto.