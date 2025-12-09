Beatriz Sánchez: Me cargan las noticias falsas, pero vemos a Matthei con cosmético rojo y mostrando frutillas

Beatriz Sánchez, senadora electa del Frente Amplio por la Región del Maule, comentó con suspicacia algunas de las últimas publicaciones de Evelyn Matthei en redes sociales, que la hicieron tendencia de comentarios durante todo el fin de semana, a días del balotaje presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Al participar este martes en El Primer Café, la exembajadora en México afirmó que "Chile Vamos va a vivir un reacomodo a propósito de los resultados parlamentarios" y de "los votos recibidos por Republicanos" en noviembre.

"Lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo con declaraciones cruzadas (entre ambos grupos) es un reacomodo, y lo que va a tener que vivir la derecha en el país a propósito de este balance distinto de fuerzas que va a haber en el parlamento entre Republicanos y lo que queda de Chile Vamos", enfatizó Sánchez, que ligó este escenario con la aludida mención a Matthei y a la campaña presidencial.

"Durante el fin de semana pasaron cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención: esto que sucedió con una interpretación que fue errada después -porque después la familia Piñera lo aclaró (...)- de que (supuestamente) le habían quitado el apoyo a Kast, y después no le habían quitado el apoyo...", dijo la periodista.

Y añadió a continuación: "Lo voy a plantear acá con mucho cuidado, porque me cargan las noticias falsas y todo eso, pero me ha llamado la atención que se ha ido levantando una suerte de extrañeza o pregunta a propósito de una Evelyn Matthei que está saliendo en redes sociales vestida de rojo, con un cosmético rojo, mostrando sus frutillas rojas".

"La verdad es que una recibe, o lo que una ve desde afuera -porque yo no conozco los códigos de la derecha, para ser bien honesta- es que efectivamente hay una tensión en este reacomodo de fuerzas de la derecha luego de las elecciones y de lo que va a pasar, ya sea que gane o no gane Kast el domingo", remató Sánchez, quien aspiró a La Moneda el año 2017 y es frecuentemente criticada por haber hecho eco, en octubre de 2019, de la denuncia sobre un supuesto centro de torturas en la estación Baquedano del Metro, que resultó ser falsa.

Oficialismo cree que se sigue "moviendo la aguja" hacia Jara

Por otro lado, y en la previa del último debate presidencial, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó en el mismo espacio que el foro de esta noche "se proyecta como el de Archi la semana pasada, y la que saldrá airosa será Jeannette Jara".

Coincidió el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coublé, quien a pesar de los pronósticos que aseguran un triunfo del republicano, cree la aguja "se ha ido moviendo", e incluso aseveró que tras el debate anterior, "varias personas se convencieron o cambiaron su opción, y me parece que eso es lo más importante".

"Creo que cuando se discuten propuestas, qué es lo que se va a hacer, y el candidato Kast muestra que no tiene ningún plan para Chile, sino que simplemente consignas vacías, mientras que Jeannette Jara tiene propuestas concretas, trabajadas con seriedad y con equipos amplios, eso ha empezado a mover la aguja, y tenemos estos días para seguir convenciendo más personas", subrayó el dirigente.