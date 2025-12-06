Hija de Piñera reafirmó apoyo a Kast tras confusa declaración

Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, reafirmó este sábado su apoyo al candidato republicano José Antonio Kast, luego de realizar confusas declaraciones en medio de las polémicas que rodean la campaña a una semana del balotaje.

La hija del exmandatario fue consultada por CNN Chile sobre los dichos del diputado José Carlos Meza en torno a indultar a reos terminales, incluidos abusadores de menores, a lo que respondió que la familia Piñera hoy "no tenía candidato".

"Nosotros teníamos una candidata que era (Evelyn) Matthei, que no pasó a la segunda vuelta. Hoy hay dos opciones, yo soy de un sector político que es super claro: Yo creo en la justicia social, en la libertad, igualdad de oportunidades y esto está en Chile Vamos", aseveró.

En esa línea, planteó: "No tenemos hoy día candidato", informó CNN Chile.

Respecto de la reunión que tuvieron como familia con el republicano, explicó que "él (Kast) nos pidió esa reunión, él nos fue a visitar. Le deseamos que le vaya bien. Deseamos que le vaya bien, gane quien gane".

La situación generó confusión y rápidas reacciones, pues a finales de noviembre, en una cuidada puesta en escena la exprimera dama Cecilia Morel, acompañada de sus hijos Magdalena, Sebastián y Cristóbal, se reunió con Kast y su esposa, María Pía Adriasola, y declaró apoyo a la candidatura republicana.

Agradezco la conversación y el cariñoso recibimiento de Cecilia y la familia Piñera Morel. En momentos en que Chile busca unidad y entendimiento, estos valiosos gestos son fundamentales. pic.twitter.com/96LRVijrQD — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 24, 2025

"No nos equivocamos, nuestro candidato es José Antonio Kast"

Las declaraciones de Magdalena Piñera -que ha sido descrita como "la hija más política" del exmandatario- parecían marcar distancia pública del candidato en carrera, justo en medio de las polémicas que lo rodean como el giro sobre migrantes irregulares, eventuales beneficios a pedófilos y la vinculación de su asesor económico Jorge Quiroz con los casos de colusión.

Sin embargo, Magdalena Piñera se apuró para apagar la hoguera a través de su cuenta en X: "Yo y mi familia dimos el apoyo el mismo domingo 16 de noviembre en un tuit aquí mismo. No me equivoco. Mi apoyo es para Kast. Creo en un proyecto de libertad, justicia social, igualdad de oportunidades y en eso no me equivoco".

Yo y mi familia dimos el apoyo el mismo domingo 16 de noviembre en un tuit aquí mismo. No me equivoco. Mi apoyo es para Kast. Creo en un proyecto de libertad, justicia social, igualdad de oportunidades y en eso no me equivoco. @joseantoniokast https://t.co/DX0H4dBeQR — Magdalena Piñera (@Manena) December 6, 2025

Minutos más tarde, enfatizó: "No nos equivocamos. Nuestro candidato hoy es José Antonio Kast. De hecho, estamos hoy en una fiesta deportiva de Olimpiadas Vivan Los Liceos Bicentenario, política pública de mi padre que Kast dijo públicamente que la reforzaría".