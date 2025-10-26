Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.1°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Candidatos llegaron a Canal 13 para el segundo debate presidencial

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Franco Parisi (Partido de la Gente), Jeannette Jara (bloque Unidad por Chile), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), José Antonio Kast (bloque Republicano-Social Cristianos), Eduardo Artés (independiente), Evelyn Matthei (bloque Chile Grande y Unido) y Harold Mayne-Nicholls (independiente) llegaron hasta los estudios de Canal 13 para el segundo debate que reúne a los 8 candidatos a la Presidencia.

Tras el foro del 10 de septiembre -en CHV- y el de este domingo 26 de octubre, los aspirantes a La Moneda se volverán a encontrar el martes 4 de noviembre, a 12 días de la elección, cuando se realice el tradicional debate presidencial que organizan las radios de Chile, agrupadas en Archi.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados