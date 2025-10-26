Candidatos llegaron a Canal 13 para el segundo debate presidencial
Franco Parisi (Partido de la Gente), Jeannette Jara (bloque Unidad por Chile), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), José Antonio Kast (bloque Republicano-Social Cristianos), Eduardo Artés (independiente), Evelyn Matthei (bloque Chile Grande y Unido) y Harold Mayne-Nicholls (independiente) llegaron hasta los estudios de Canal 13 para el segundo debate que reúne a los 8 candidatos a la Presidencia.
Tras el foro del 10 de septiembre -en CHV- y el de este domingo 26 de octubre, los aspirantes a La Moneda se volverán a encontrar el martes 4 de noviembre, a 12 días de la elección, cuando se realice el tradicional debate presidencial que organizan las radios de Chile, agrupadas en Archi.
