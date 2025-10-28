Carmona arremete contra Iván Valenzuela: "Trató de pillar volando bajo a Jara"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, expresó su molestia por una pregunta formulada durante el debate presidencial realizado por Canal 13 y dirigida a la candidata de su colectividad, Jeannette Jara.

El periodista Iván Valenzuela le consultó a la candidata si el PC tenía la intención de promover un indulto a Mauricio Hernández Norambuena -condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán-, lo que generó una dura respuesta del dirigente comunista.

En El Primer Café de Cooperativa, Carmona señaló que "tenía un concepto de respeto por el rigor y la seriedad profesional del periodista Iván Valenzuela", pero criticó el planteamiento de la pregunta.

"Cuando él hace una afirmación de ese tipo sin mencionar su fuente, está tratando, como dicen en el barrio, de pillar volando bajo a quien le está preguntando", afirmó.

El timonel comunista enfatizó además que "decir que el Partido Comunista ha hecho alguna gestión en esa perspectiva es faltar a la verdad absolutamente".

Carmona agregó que, de haber existido una iniciativa así, "habría sido un tema público desde mucho antes y no coincidente con el inicio de la campaña".

Finalmente, reiteró su crítica al formato del debate y a la pregunta de Valenzuela: "Meter una cuchufleta no corresponde, así de simple", concluyó.