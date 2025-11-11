Cierre de campaña de Jara reunió a 20 mil personas en Maipú, según su comando

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, realiza este martes el cierre de su campaña para la Región Metropolitana en la Plaza de Maipú, en una virtual medición de fuerzas en la recta final hacia la primera vuelta.

El evento, que comenzó al caer la tarde, se organizó con el objetivo de convocar a unas 10 mil personas, y según su comando, dobló esa cifra y superó las 20 mil, en lo que se perfila como una de las concentraciones más importantes de la abanderada del pacto Unidad por Chile en la capital.

El ambiente en la Plaza de Maipú ha estado marcado por el entusiasmo y una fuerte presencia de banderas chilenas y partidarias de Jara, junto con la animación de una comparsa y un corpóreo de la candidata.

La elección de la comuna no fue casual, pues su alcalde frenteamplista, Tomás Vodanovic, es el político mejor evaluado de Chile, según la encuesta CEP, y su apoyo podría ser clave en el cierre de la carrera presidencial.

El comando de Jara diseñó una parrilla musical con un fuerte énfasis en la cumbia y la música popular chilena, un estilo similar al que también se observa en el cierre de campaña de su contendor republicano, José Antonio Kast, en el Movistar Arena.

En Maipú, se espera la actuación de artistas nacionales como Juanito Ayala y la Sonora 5 Estrellas, banda oriunda de Conchalí, comuna de origen de la candidata. El cierre de la noche estará a cargo de Álvaro Henríquez y Petinellis.

Anunció "reforma importantísima a la salud pública"

En su discurso, la candidata anunció "una reforma importantísima a la salud pública" y afirmó que "es posible crecer económicamente con respeto al medioambiente" y que, al mismo tiempo, "ese crecimiento llegue a la mesa de todos los chilenos".

"Cuando abramos las puertas de La Moneda, el 11 de marzo del 2026, vamos a entrar todas y todos juntos! ¡Todas y todos juntos!", declamó, reivindicando el valor de dialogar "incluso con los que piensan muy distinto".

Fuerte apoyo de alcaldes

El respaldo político del sector fue evidente con la presencia de las directivas del Partido Comunista y del Frente Amplio, además de varios alcaldes que respaldan la candidatura. Uno de los mensajes más celebrados de la noche provino del alcalde de Pudahuel, Italo Bravo, quien enfocó su discurso en el tema de la seguridad, destacando la propuesta de Jara sobre el levantamiento del secreto bancario, un tema central en la campaña.

En su intervención, Bravo advirtió a los asistentes sobre los riesgos de un triunfo opositor. Preguntó al público si estaban dispuestos a perder las conquistas sociales, como la gratuidad universitaria y los derechos de las mujeres, recibiendo un rotundo y enérgico "no" de respuesta de los adherentes.

El apoyo transversal a nivel distrital también se hizo notar con la presencia de candidatos al Congreso, como Gustavo Gatica, quien postula por el Distrito 8, al cual pertenece Maipú. El psicólogo y activista de derechos humanos manifestó su alegría de estar presente, destacando "la magnitud del apoyo que tiene Jeannette a nivel de alcaldes, de Parlamento también, de los candidatos que estamos para ir al Congreso".

En un aspecto más personal, el acto contó con la asistencia de la familia directa de la candidata, incluida su hermana, Carolina Jara, y su madre, Jeannette Román, quien se ubicó en primera fila a la espera del discurso central.