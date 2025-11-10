El presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Mauricio Muñoz, manifestó este lunes en Cooperativa la intención de impulsar una norma que obligue a las candidaturas a explicitar el uso de la inteligencia artificial en las piezas de campaña que se transmiten en la franja electoral.

El debate tomó fuerza tras un spot de Marco Enríquez-Ominami que incluyó imágenes-IA de sus rivales de derecha vestidos de militares y "bombardeando" La Moneda el 11 de septiembre de 1973, lo que fue cuestionado por distintos sectores políticos y abrió una discusión sobre el riesgo de confundir y engañar al electorado.

La idea es "que quienes hagan uso de inteligencia artificial no lo tengan prohibido, pero que lo digan: 'Este contenido ha sido elaborado con inteligencia artificial'; tal como están haciendo, por lo demás, muchos noticieros en la televisión abierta", explicó Muñoz, que descartó que esto sea una "censura" a la libertad de expresión.

