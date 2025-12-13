Comando de Jara afirma que está con "expectativas positivas" ante balotaje

En la recta final de la elección presidencial, el comando de la candidata progresista Jeannette Jara se encuentra con expectativas positivas frente al resultado de este domingo y confía en que los chilenos voten a favor de la carta que asegura estabilidad económica

El vocero Francisco Vidal señaló que "mis expectativas son positivas, pero sobre la base de una evidencia: pasamos del 27% de votos el 16 de noviembre al 42% de intención de voto dos semanas después".

En esa línea, apuntó que la campaña de la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana "ha sido desplegada en todo Chile y la candidata es realmente un ejemplo de fuerza, de sacrificio. Así que yo confío en que los chilenos, sobre todo la inmensa mayoría que no llega a fin de mes, vote por la persona que le garantiza en su gobierno que van a llegar a fin de mes con su sueldo, con su salario, con su pensión y no con la tarjeta de crédito".

Rol de la centroizquierda ante eventual victoria de Kast

No obstante, dentro de la centroizquierda se evalúa el rol que asumirán ante un eventual Gobierno de José Antonio Kast, en caso de ganar el balotaje.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló que "las fuerzas progresistas enfrentan un escenario complejo desde el 4 de septiembre del 2022, marcado por la pérdida de la mayoría social y política, por errores propios, por expectativas no cumplidas en el gobierno y por una intensa campaña de desinformación de la ultraderecha".

"Es en este contexto que la campaña de Jeannette Jara destaca precisamente porque ha logrado lo más difícil: unir a las fuerzas progresistas, sostuvo ya la lista parlamentaria y volver a conectar con una mayoría social que quiere cambios responsables y con sentido", apuntó.

En tanto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló en entrevista con La Tercera, que un eventual Gobierno de José Antonio Kast aporta incertidumbre a las familias chilenas y que el republicano no ha logrado explicar al país cuál es su postura respecto a derechos humanos y otros aspectos sociales.

La candidata del progresismo votará este domingo pasado el mediodía en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, y luego recibirá el conteo de votos en el Hotel Fundador.