Jara descartó que el país esté polarizado frente a la segunda vuelta

La candidata del oficialismo más la DC, Jeannette Jara, descartó que Chile vaya a enfrentar la segunda vuelta presidencial del domingo con un ánimo polarizado, asegurando que incluso sus opositores la han tratado con respeto.

De vuelta en Santiago tras su cierre de campaña en Coquimbo, la abanderada entregó declaraciones a la prensa en el Aeropuerto este viernes sobre lo que espera del balotaje, y su impresión de la ciudadanía tras recorrer el país en los últimos meses.

"Creo que hay mucho compromiso de las personas y altas expectativas de poder votar bien este domingo, para que Chile tenga un buen futuro para todas y todos. Así que estoy optimista y con convicción, dándole vuelta en la cabeza a los primeros días después de las elecciones", comentó, aludiendo a los preparativos en caso de imponerse al republicano José Antonio Kast.

De hecho, el comando oficialista ya evalúa una ubicación apropiada para "La Moneda chica" si llega a triunfar en el balotaje, dando preferencia a un espacio cercano al Barrio Cívico, o bien, en ese mismo sector de Santiago.

Consultada por el ambiente que percibe en la previa, Jara observó que "es propio de una elección: hay visiones distintas en el país sobre los candidatos, pero además de que me encuentro con mucha gente muy cariñosa en la calle, lo que me pasa es que los que tienen una opinión distinta en general son bien respetuosos también. Dicen 'yo voto por el otro candidato' y listo".

"Entonces, no veo ningún ánimo polarizado ni nada de eso. Por eso puedo andar tranquila por las calles y todo lo demás", aseveró la candidata progresista.

Senadora Sepúlveda: "Esto se juega hasta el último minuto"

Desde el comando de Jara, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda expresó el mismo optimismo que su abanderada en El Primer Café de Cooperativa: "Esto se juega hasta el último minuto. Lo que hemos visto en los distintos despliegues de nuestra candidata a lo largo del país ha sido fantástico".

En ese sentido, y en medio de la controversia por las "propuestas clandestinas" de Kast, hizo ver la importancia de "tener una Presidenta de la República con un plan de trabajo que lo sabe todo el mundo y que ha sido capaz de debatir, de colocar los temas en el tapete".

"Tengo una gran esperanza en los chilenos y chilenas, en la racionalidad y la convicción, y esto de saber por quién voy a votar, quién me da certeza y seguridad, para mí es fundamental", remató Sepúlveda.