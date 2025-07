Con elástico: Matthei suspendió ofensiva legal por "campaña sucia", pero lanzó advertencia

Sólo dos días después de haberla anunciado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, decidió suspender la presentación de una denuncia -y eventual querella- por la campaña de desinformación en su contra, de la cual responsabiliza principalmente a seguidores de su rival republicano, José Antonio Kast.

Tres senadores del comité RN -Francisco Chahuán, Rafael Prohens y la independiente Carmen Gloria Aravena- pretendían ingresar la denuncia este miércoles, pero todo quedó en pausa frente a las dudas y críticas que desató la ofensiva judicial en la coalición, entre analistas e incluso en el propio comando de la abanderada.

De este modo, los parlamentarios echaron pie atrás tras considerar el impacto que esta querella podría tener en la negociación entre Chile Vamos y el Partido Republicano para alcanzar pactos por omisión de cara a la elección senatorial.

Mediante un video publicado esta tarde, donde está acompañada por el senador Chahuán, Matthei relevó: "En los últimos días, he fijado una posición crítica respecto del mal uso de las redes sociales en el contexto de una campaña presidencial. Quiero reiterar mi condena a este tipo de prácticas. No todo vale en política".

"Con el senador Chahuán hemos acordado suspender la interposición de esta denuncia, con lo cual espero que se ponga el foco en la cuestión de fondo, que es impedir que esta práctica que afecta la convivencia democrática se siga propagando. Hago un emplazamiento a todos los candidatos presidenciales a no utilizar las redes sociales para denostar a los adversarios, deteriorando nuestra democracia", añadió.

No obstante, la abanderada aclaró: "Hemos suspendido esta acción condicionada a que se ponga término a este tipo de conductas", antes de asegurar que "vamos a ganar en la cancha: que no decidan los bots, que decidan los chilenos".

Basta de odio digital. Ganamos con ideas, no con matonaje.



He decidido posponer la querella. No por debilidad, sino por convicción: esto no se trata de mí, se trata de Chile.



A todas las personas que han sufrido acoso en redes, a quienes no quieren un país dividido ni gobernado... pic.twitter.com/yqJPvXlJkV